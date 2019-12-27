Avustralya’da Sydney’in su ihtiyacını karşılayan baraj, orman yangınları yüzünden tehdit altında

Avustralya, ülkenin en büyük kenti Sydney’i kuşatan yoğun orman yangınlarına karşı, petrol istasyonları, su dağıtım şebekesi ve diğer altyapı tesislerinin korunması için seferber oldu.

Yetkililer, yoğun bir yağmur yaşanması halinde yangınlardan çıkan küllerin ve yanık maddelerin barajlardaki su kalitesini bozmasından endişe ediyor.

Alevlerin Warragamba Barajı’na yaklaşması, yetkilileri en fazla endişelendiren sorunların başında geliyor. Söz konusu baraj, yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı Sydney’in su ihtiyacının yüzde 80’ini karşılıyor.

5 milyon hektarlık alan kül oldu

Yangınlar nedeniyle eylül ayından bu yana en az 9 kişinin öldüğü, yaklaşık 5 milyon hektarlık alanın ve 950’den fazla evin kül olduğu ülkede yetkililer, yangınların sürdüğü bölgelerde, yeniden yükselen sıcaklıkların beraberinde getirebileceği koşullara karşı hazırlık yapıyor.

Beklenen sıcak hava dalgası öncesinde ülkenin batı kesimlerine yağan yağmurla bazı yangınlar sönse de Yeni Güney Galler (New South Wales) eyaletinde 70’den fazla noktada yangınlar sürüyor.

Meteoroloji Bürosu, bazı bölgelerin hafta sonundan itibaren aşırı sıcak hava dalgasının etkisinde kalmasının beklendiğini belirterek, “Artan sıcaklık ve rüzgarla birlikte, yangın tehlikesi yeni haftada daha da artacak. Büyük olasılıkla pazartesi ve salı en fazla yangın havasının yaşandığı günler olacak.” değerlendirmesinde bulundu.