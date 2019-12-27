DAÜ’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), 2 yıllık toplu iş sözleşmesi (TİS) imzaladı. TİS, bekar anneler için de hak düzenlemeleri öngörüyor.

Sendikadan verilen bilgiye göre, TİS bugün Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ve DAÜ-SEN Genel Sekreteri Doç. Dr. Hamit Caner tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

En son 2015 yılında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin süresi 2017’de dolmuştu.

TİS’e göre bekar anneler para yardımı yanında daha fazla doğum izni, yarı ödenekli izin hakkı ve daha uzun ödeneksiz izin hakkı kazandı. TİS’le daha önce işten çıkarılan ve 2015 yılında yeniden işe alınan 28 kişinin mağduriyetleri giderildi ve ayrıca 54 kişi devamlı personel statüsüne geçirilerek iş güvencesi kazandı.

Yarı zamanlı akademik personele çeşitli güvenceler de sağlayan TİS ayrıca akademik personelin yurtdışında derecelendirmeye giren üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarda ödenekli izinli olarak çalışmasını sağlayacak Sabbatical İzin hakkını da içeriyor.

DAÜ-SEN, konuyla ilgili değerlendirmesini “DAÜ’nün böylesi sağduyulu yöneticilere sahip olması bir şanstır. İmzalanan TİS’le iş barışına kavuşulması, işverenle çalışanın uzlaşı zemininde hareket etmeleri Kuzey Kıbrıs’ın öncü akademik kurumu DAÜ’nün daha da ilerlemesi için çok ciddi bir adımdır” sözleriyle yaptı.