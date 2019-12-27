Kıbrıs

Erhürman KIB-TEK ve Lefkoşa Sanayi Bölgesini ziyaret etti

27 Aralık 2019

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Lefkoşa Sanayi Bölgesi ve Kıb-Tek’i ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman’a Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga ve parti yöneticileri eşlik etti.

Sanayi Bölgesi’ndeki iş yerlerini gezen Erhürman, yurttaşlarla sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Esnaf ve zanaatkârların sorunlarının dinlendiği ve çözüm önerilerinin not edildiği ziyaretin ardından, Kıb-Tek çalışanlarıyla da görüşen Erhürman, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ile yaptığı sohbette kurumla ilgili sorunları da değerlendirdi.

2020’nin Kıbrıs Türk halkı için zor geçeceğini ifade eden Erhürman, her alanda yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi.



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