Baf’ta kavgaya müdahale eden genç hastanelik oldu

Baf’ta, bir gece kulübünün park yerinde iki kişi arasında çıkan bir kavgayı önlemeye çalışan 21 yaşındaki bir gencin, olayın sonucunda dayak yediği ve hastaneye kaldırıldığı haber verildi.

21 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un yediği dayak sonucunda ciddi yaralar aldığını ve Baf hastanesine kaldırıldığını yazan Politis gazetesi, olay sonucunda Baf sakini 19 yaşındaki Yunan uyruklu bir gencin de tutuklanarak mahkemeye sevk edildiğini ve 4 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.