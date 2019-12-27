MüzikSanat

Özel bir Sıla 4 CD’si daha

27 Aralık 2019

56. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapımcılığını BRTK’nın üstlendiği “Sıla 4 1968-1973” isimli özel CD,  BRT Kurumu Müdürlüğü tarafından müzik dünyasına kazandırıldı.

Özel CD’de 10 Sıla 4 şarkısı yer alıyor. Şarkıların en önemli özelliği, tümünün kayıtlarının, 1968 ile 1973 yılları arasında Bayrak Radyosu stüdyolarında yapılmış olması.

Bir diğer özellik de, Bayrak Radyosu teknisyenlerinden Gürel Safa tarafından söz konusu yıllarda yapılan kayıtlara, bu CD’de orijinal halleriyle, yani, hiçbir teknik müdahalede bulunulmaksızın yer verilmiş olması.

“Sıla 4 1968-1973” CD’sinde yer alan şarkılar şunlar:

“1. Dolama (Söz & Müzik: Kıbrıs Anonim) (1968), 2. Kıbrıs Gelini (Söz & Müzik: Mehmet Şevki Meteci) (1969), 3. Kıbrısım (Söz & Müzik: Kamran Aziz) (1970), 4. Ararım Seni (Söz & Müzik: Raif R.Denktaş) (1971), 5.Garanfil (Sözler: Kıbrıs Anonim /  Müzik: Erdinç Gündüz (1971), 6. Zeytin (Sözler: Kıbrıs Anonim / Müzik: Raif R.Denktaş) (1971), 7. Vursalar Biner Kere (Söz & Müzik: Raif R.Denktaş) (1972), 8. Gave (Sözler: Kıbrıs Anonim / Müzik: R.Denktaş & E.Gündüz) (1972), 9. Gariban (Sözler: Raif R.Denktaş / Müzik: R.Denktaş & E.Gündüz) (1972), 10. Köprü (Sözler: Kıbrıs Anonim / Müzik: R.Denktaş & E.Gündüz) (1973)”



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