Lead Projesi Mağusa’da kadınları ve gençleri eğitimle destekliyor

Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülmekte olan LEAD; Öğren, Deneyimle, Uygula ve Geliştir (Learn, Experince, Apply and Develop) isimli proje, Mağusa’da kadın ve genç işsizliğini azaltmak için istihdam edilebilirlik eğitimleri sunuyor.

Mağusa Kültür Derneği, bölgenin yüksek orandaki işsizlik sorunu ile LEAD projesi kapsamında ücretsiz eğitimler sağlayarak mücadele ediyor. Proje, AB’nin Eğitimde İnovasyon ve Değişim VII (Innovation and Change in Education VII) hibe başlığı altında Ekim 2018 tarihinden itibaren yürütülüyor.

Mağusa bölgesi, Kuzey Kıbrıs genelinde en yüksek işsizlik oranına sahip bölge olması yanında, kadının iş gücü piyasasına katılımının en düşük olduğu bölge olarak da kayıtlarda yer alıyor. Bu veriler doğrultusunda hayata geçirilen LEAD projesi, kadınları iş gücü piyasasına kazandırmak ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek olmak adına öncelikli olarak kadınlara eğitimler sağlıyor. Genç nüfusun yoğun olduğu bölgede, genç işsiziliği ile de mücadele etmek adına, eğitimlerden 18-30 yaş arası genç erkekler de yararlanabiliyor. Bu bağlamda, 3 yıllık proje kapsamında 18-55 yaş arası 76 kadın ve 18-30 yaş arası 24 erkek olmak üzere toplam 100 kişi eğitimlerden yararlanmış olacak.

LEAD projesi kapsamında gerçekleştirilen Mağusa Bölgesi İş Gücü Piyasası Analiz Anketi’nin sonuçlarına istinaden belirlenen eğitim başlıkları, kursiyerlerin iş gücü piyasasının beklentilerini karşılayacak şekilde eğitilmesine yönelik geliştirildi. Eğitimler, kişinin iş dünyasında ihtiyaç duyacağı temel yetkinlik ve becerileri geliştirmeye yönelik olması yanında, kişisel gelişime de katkı koyacak şekilde tasarlandı.

Proje kapsamında toplam 100 kişi, 6 ay boyunca aşağdaki sertifikalı eğitim programlarının tümünden ücretsiz yararlanmış olacak:

30-55 yaş arası toplam 50 kadın; 24 hafta İngilizce, 6 hafta Bilgisayar ve İnternet Kullanımı ve Microsoft Office Uygulamaları, 3 hafta Etkili İletişim Becerileri, 2 hafta Satış Pazarlama Teknikleri, 4 hafta Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirme, 5 hafta El Becerileri Atölyeleri, 4 hafta Kitap Kulübü ile Eleştirel Düşünce Gelişimi.

18-30 yaş arası toplam 50 kadın ve erkek; 24 hafta Yunanca, 6 hafta Microsoft Office Uygulamaları, 4 hafta Etkili İletişim Becerileri, 2 hafta Risk Yönetimi ve Problem Çözme, 2 hafta İş Yaşamında Gerekli Beceriler, 2 hafta Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi, 3 hafta Satış Pazarlama Teknikleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, 4 hafta Gönüllülük ve Proje Geliştirme.

LEAD ilk dönem kursiyerleri neler söyledi?

Serap Tulga (23):

“Başvurmadan önce, sunulan eğitimlerin içeriğini araştırdığımda, bütünsel olarak bu eğitimlerin hem kişisel gelişimim hem de kariyerim için çok büyük bir fırsat olduğunu düşündüm. Eğitimin, sadece zorunlu eğitim ve üniversite döneminde kalmaması gerektiğini, yaşam boyu devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ve LEAD projesi bunun göstergesi olup bize verilen paha biçilmez bir fırsattır. Almış olduğum derslerin çok verimli olmasının yanında, bize sunulan bir çok imkan daha var. Hocalarımın eşsiz bilgisi ve bize aktardıkları çok değerli. Öğrenmenin yanı sıra çok eğlenceli geçen derslerimizden geriye çok yararlı bir bilgi birikimi kalıyor. Bu bilgileri de mesleki yaşantımda, hem başkalarına daha iyi yardımcı olmak için hem de kariyerimi ileriye taşımak için her zaman kullanacağımdan eminim. Bu şekilde tasarlanmış bir eğitim programını, herkesin deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum.”

Yağmur Ölmez (22):

“LEAD projesi tamamen ihtiyacım olduğunu düşündüğüm eğitimleri içeriyordu. Başvurduğumda 6 aylık eğitim döneminin ücretsiz olduğunu öğrenmek çok şaşırtmıştı. Çünkü tüm eğitim ve seminerler genel olarak çok pahalı. Derneğe gittiğimde sıcak ve samimi bir ortamla karşılaştım. Eğitim alanında kaliteli ve bilgi birikimi yüksek hocalardan ders alıyorum. Ders günleri dışında da devamlı iletişim halindeyiz ve desteklerini esirgemiyorlar. Bu proje kişisel gelişimimi destekledi ve öz saygımı arttırdı. Sosyal hayata katılımımı aktifleştirdi. Ülkemizin gelişimi açısından kadının eğitilmesi, toplum içinde doğru yerde olması çok önemlidir. Çünkü inanıyorum ki kadınların eğitimsizliği toplumun felaketi demektir. Bu proje kadına yaşam boyu öğrenmeyi aşılamış, kadının kendisine yapabileceği en büyük yatırımıneğitim olduğunu öğretmiştir. Mağusa bölgesinde, ekonomik özgürlüğünü kazanmak isteyen ama bazı engellerle karşılaşan her kadına güç ve umut vermiştir. Derslerimizin bitmesine az bir zaman kaldı ve bunun için çok üzülüyorum ama böylesine kaliteli hocalardan ders almak, güzel dostluklar biriktirmek, öğrendiklerimi çevremdekilere aktarabilmek beni çok mutlu ediyor.”

Buket Genç (31):

“Kadınların her türü şiddete ve haksızlığa maruz kaldığı, bir çok imkanın imkansızlaştırıldığı, özellikle eğitimin gerek hayat şartlarından, gerekse maddiyattan dolayı ulaşılmaz olduğu bir dönemde Mağusa Kültür Derneği’nin böyle bir proje geliştirmesi bizim için adeta hayatımıza ışık niteliğinde. Yeni bir dil öğrenmek, kendimizi geliştirmek, iyi bir meslek sahibi olabilmek yeniden doğmak gibi…”

Fidan Güden (32):

“LEAD eğitimlerinde bize sunulan her konu özenle seçilmiş ve her eğitimin içeriği hayatımızın her anında ve de kariyer gelişimimiz için kullanacağımız bir düzeyde. Konular, uzman eğitmenler tarafından en iyi ve en profesyonel şekilde sunuluyor. Eğitimler henüz tamamlanmadığı halde söyleyebilirim ki gerçekten hem kişisel, hem de mesleki anlamda geliştik. Başta 24 haftalık İngilizce derslerini çok güzel bir şekilde sunan hocamız olmak üzere, tüm hocalarımız bana çok şey kattı. Bu eğitimler sayesinde kendime daha çok güveniyorum. Çölyaklılar ile ilgili farkındalık yaratmak için girişimlerde bulunmayı planlıyordum, bunu kurumsal bir şekilde başarabileceğime olan inancım bu eğitimler sayesinde arttı. Eğitimler daha uzun olsa ya da bir dönem daha gelme imkanım olsa hiç tereddüt etmeden yine gelirdim.”

Elena Cengizer (39):

“Benim için LEAD eğitim programında yer almak çok onur verici. Kurslarda yeni ve çok yararlı bilgiler edindim ve edinmiş olduğum bu bilgilerin iş dünyası ve kariyerim için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu proje, Kıbrıs’ta bir yabancı olarak yeni insanlarla tanışmak, güzel bağlantılar kurmak ve yeni arkadaşlar edinmek için de bana büyük bir fırsat oldu. Böyle bir programa tekrar katılmak isterim.”

Melek Sönmez (39):

“LEAD projesi eğitimlerinin benim yaş grubumu kapsaması ve ücretsiz olması en başta çok ilgimi çekmişti. Günümüzde, özellikle Mağusa bölgesinde yetişkinlere yönelik eğitimlere ulaşmak çok zor ve çok pahalı. Dersler başladığında, bize sunulan eğitimin beklentimin çok üstünde olması doğru yerde oldugumu hissettirdi. Bu proje ve eğitmenlerimiz sayesinde öğrendiklerimizle iş alanında daha çok gereksinim duyulan yönlerimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Eğitim süresince yeni bilgiler ve beceriler edindik, çok güzel paylaşımlarımız ve arkadaşlıklarımız da oldu. İkinci döneminde bu eğitimlere katılmayı düşünen kadın arkadaşlarımız varsa mutlaka katılmalarını tavsiye ediyorum.”

Kursiyerlere eğitim süreleri boyunca, müfredattaki dersleri dışında Mobbing (iş yerlerinde psikolojik tazic), Kadına Şiddeti Önleme, Stres Yönetimi ve benzeri konularda bilinçlendirici seminerler de sunuluyor.

Yeni Dönem için Başvuru Kabul Ediliyor

Projenin ilk dönemi kapsamında 50 kişi Ağustos 2019 tarihinden itibaren eğitimlerine devam ediyor. 2020 Şubat ayı içerisinde projenin ikinci eğitim döneminin başlaması planlanıyor. Eğitimlerden yararlanarak kariyer gelişimine katkı koymak isteyen kişilerde aranan kriterler, Mağusa’da yaşayan 18-55 yaş arasında kadın veya 18-30 yaş arası erkek olmak, şu anda her hangi bir sebepten ötürü çalışmıyor olmak, KKTC kimlik kartı sahibi olmak olarak belirlenmiştir.

Başvuruda bulunmak isteyen ve uygun kriterlerde olan kişiler 0542 860 01 26 numaralı telefonu arayarak Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu’ndan bilgi alabilir, [email protected] adresine e-posta gönderebilir veya MKD LEAD Projesi isimli Facebook hesabı üzerinden iletişime geçebilir.

Eğitimlerin Sonunda 40 Kişiye Ödenekli Staj İmkanı

Eğitimi tamamlayan ve tam katılım ile mezun durumuna geçenler arasından seçilecek 40 kişiye, Mağusa bölgesinde faaliyet gösteren ve kişinin bilgi ve becerilerine uygun olan kurumlarda 2 aylık ödenekli staj olanağı tanınacak. Kalıcı meslek edindirme yolunda önemli bir adım olan staj programına katılmaya hak kazanan kişilerin stajyer maaşları LEAD Projesi kapsamında proje bütçesinden karşılanacak.

