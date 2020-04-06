Yerin Kulağı Var!

BEN İSTER MİYİM?:

Belediyeler, muhtarlar, dernekler, şahıslar, herkes kendince organize oluyor ve bu zor günlerde muhtaç duruma düşen insanlara yardımlar yapıyor. Türkiye’den kopyaladıkları bir yöntemle, yardımları Başbakanlık kontrolüne verdiklerini açıkladı hükümet. Siz kendi yapmanız gereken işi koordine edemiyorsunuz, bunu hangi güven veren komitenizle, hangi elemanlarınızla yapacaksınız? Hem sonra vatandaş bakalım yardımını sizin aracılığınızla yapmayı ister mi? Sonuçta gönüllü bir iş bağış. Ben şahsen, bugüne kadar yaptığım gibi yapmaya devam edeceğim…

BÖYLE OLACAĞI BELLİYDİ:

AL işte, bu işin içine de siyaset karıştırdılar. Yardımlar sur içinde showa dönüşmüş. Vatandaş tedirgin ve kızgın. Kafesli muhtarı Hüseyin Eminoğlu yardım rezaletine bazı muhtarların da alet olduğunu iddia ederek, bazı evlere fazla erzak verilirken vatandaş olmayan ailelerin bu yardımlardan yararlanamadığını, dağıtılan yardımlarda siyasi rant beklentilerinin öne çıktığını söylüyor. Yani böylesi insani bir yardımı da yüzümüze gözümüze bulaştırdık ya ne desek boş. Şaşırdık mı hayır. Böyle olacağı belliydi…

EVET DEĞİŞECEK:

Virüs salgını sonrası ülkede çok şeylerin değişeceğini söylüyor herkes. Doğrudur ama bu değişim sadece ekonomi ve sosyal hayatla sınırlı kalmayacak. Siyasette de önemli değişikliklerin olacağını görüyoruz. Özellikle bazı partilerimizde iktidar kavgaları ve değişimlerin yaşanacağının sinyallerini şimdiden alıyoruz. Hükümete gelirsek, orada değişim kaçınılmaz…

BİZDE İNANDIK:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Posta ve Araç Kayıt Dairelerinin açılacağı söylemesinin üzerinden saatler sonra tam tersi bir açıklama yaparak bu kararlarından vaz geçtiklerini söyledi. Gerekçe olarak da sağlık ve güvenlik tedbirlerinin yetişmemiş olmasını gösterdi. Vizyona bak, plana programa bak! Şuna “gelen tepkiler üzerine yanlış karardan vazgeçtik” desenize, zorunuza mı gidiyor…

KİME İNANACAKSINIZ?:

Başbakanın algıları toplumunkinden de dünyanınkinden de farklı. “Abartmayın bize gelmez” dediği illet, birkaç gün sonra memleketi sardı ya, o yine aykırılığını devam ettiriyor. Bu defa da “salgın noktasına gelmedik” diyor. 2 ölüm, 91 vaka, nüfusun dörtte biri, daha nasıl salgın olacaksa. Diğer yandan, Dr. Özlem Gürkut uygulamaları eleştirirken, “Salgın bu kadar yaygınken…” ifadesini kullanıyor. Kime inanacaksınız, tabii ki hekime. Tehlikeyi ciddiye almayan bir Başbakanımız var, onun aldığı tedbirler de işte bu kadar oluyor…

SIKIN DİŞİNİZİ:

İlk başlardaki korku yavaş yavaş kırılmaya başladı. Dünyadan tam beklediğimiz gibi olmasa da sevindirici haberler geliyor. Ama bu “tamam her şey bitti, rahatladık” demek değil. Kısacası rehavete kapılmanın hiç zamanı değil. Esas şimdi daha dikkatli olmalı ve kurallara uymalıyız. Zaten gelen güzel haberlerin temelinde de kurallara uyma yatıyor. Bize düşen biraz daha dişimizi sıkmak, bugüne kadar ne badireler atlattık, bunu da atlatacağız inanın…