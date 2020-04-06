Güney’de tedbirler Nisan sonuna kadar uzatılacak

Rum Yönetimi, koronavirüs tedbirlerini Nisan ayı sonuna kadar uzatmaya hazırlanıyor. Rum Haber kaynaklarına göre Rum Lider Nikos Anastasiadis Başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısında, tedbirlerin Nisan Sonuna kadar uzatılmasının yanı sıra, Paskalya ayin ve kutlamalarının mayıs ayı sonuna ertelenmesi için kiliseye öneri yapılması kararlaştırıldı.

Tedbirlerin Psakalya hareketliliğini engelleyecek şekilde uzatılması üzerinde görüş birliğinin oluştuğu toplantıda Kıbrıs’ta kalan yabancı öğrencilerin ülkelerine gönderilmesi için çalışma yapılması, burada kalıp yardıma ihtiyaç duyan öğremncilerin de tespiti konusunda karar öneri hazırlandı.

Koordinasyon toplantısında üretilen öneriler Çarşamba günü toplanacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak. Toplantı sonrasında Rum Lider Anastasiadis’in alınacak yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaşacağı da belirtiliyor.