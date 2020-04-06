Bayern Münih antrenmanlara başladı

Futbolcular, iki haftalık aradan sonra takım halinde çalıştı. Bayern Münih saha çalışmalarına başladı. Alman devinde iki haftalık video konferans antrenmanları sona erdi. Futbolcular kulübün tesisinde bir araya geldi.

Takımı saha girişinde “Hükümet kararınca kişiler birbirine 1 buçuk metreden fazla yaklaşmamalıdır” yazısı karşıladı. Küçük gruplar halinde çalışan futbolcular, sosyal mesafe kuralına da dikkat etti.

Bayern Münihli futbolcular, ligin askıya alınmasının ardından iki hafta boyunca evlerinde izole olmuş, bireysel antrenmanlar video konferans ile yapılmıştı. Bavyera ekibi, Bundesliga’da takipçisi Borussia Dortmund’un 4 puan önünde ilk sırada. Bundesliga’da maçlar 30 Nisan’dan önce başlamayacak.