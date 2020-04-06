DünyaSpor

Bayern Münih antrenmanlara başladı

6 Nisan 2020

Futbolcular, iki haftalık aradan sonra takım halinde çalıştı. Bayern Münih saha çalışmalarına başladı. Alman devinde iki haftalık video konferans antrenmanları sona erdi. Futbolcular kulübün tesisinde bir araya geldi.
Takımı saha girişinde “Hükümet kararınca kişiler birbirine 1 buçuk metreden fazla yaklaşmamalıdır” yazısı karşıladı. Küçük gruplar halinde çalışan futbolcular, sosyal mesafe kuralına da dikkat etti.
Bayern Münihli futbolcular, ligin askıya alınmasının ardından iki hafta boyunca evlerinde izole olmuş, bireysel antrenmanlar video konferans ile yapılmıştı. Bavyera ekibi, Bundesliga’da takipçisi Borussia Dortmund’un 4 puan önünde ilk sırada. Bundesliga’da maçlar 30 Nisan’dan önce başlamayacak.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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