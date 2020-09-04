Yerel bulaş hızla yayılıyor

Yapılan onca eleştiriye rağmen hükümetin karantina koşullarını değiştirmemesi nedeniyle Kovid-19 virüsünde yerel bulaş yayılıyor. Halen tedavi gören kişi sayısı 106’ya çıktı

YEREL BULAŞ: Karantinasız girişlerin başlaması ve izole olması gerekenlerin kontrol edilmemesi nedeniyle covid-19 virüsünde yerel bulaşın sayısı artmaya başladı. Güzellik salonunda görülen ve çok sayıda temaslısı olan vakadan sonra Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bir temizlik işçisinin pozitif çıktığını duyurdu

TEDBİR: Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar dün sosyal medyadan acil bir açıklama yaptı ve yapılan tespitler sonrasında Belediye personelinin testinin pozitif çıkmasıyla ilk olarak personelin ailesinin kontrol altına alındığını, son 3 gün içinde de ilk temaslı olduğu kişilerin de tespit edilerek karantinaya alındığını söyledi

HIZLA YAYILIYOR: Yerel bulaşma sayısının hızla artması ve temaslıların karantinaya alınması nedeniyle tedavi merkezlerindeki sağlık görevlileri zorlanmaya başladı. Dün itibarıyla pandemi otellerinde 58 kişi takibe alınırken hastaların virüsü nereden kaptıklarının belirlenememesi panik ve korkuya yol açıyor

Yapılan onca eleştiriye rağmen hükümetin karantina koşullarını değiştirmemesi nedeniyle covid-19 virüsünde yerel bulaş yayılıyor. Halen tedavi gören kişi sayısı 106’ya çıktı.

Lefkoşa’da bir güzellik salonunda pozitif vakaya rastlanılmasından sonra Güzelyurt’ta da bir belediye işçisinde coronavirüse rastlandığı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamayı Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar yaptı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar belediyede dış görevde çalışan bir personelde covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Özçınar, yapılan tespitler sonrasında Belediye personelinin testinin pozitif çıkmasıyla ilk olarak personelin ailesinin kontrol altına alındığını, son 3 gün içinde de ilk temaslı olduğu kişilerin de tespit edilerek karantinaya alındığını söyledi.

Herşeyin kontrol altında alındığını kaydeden Özçınar, vatandaşların maskelerini mutlaka takarak sosyal mesafeyi korumaları ve hijyen kurallarına herkesin uyması çağrısında bulundu.