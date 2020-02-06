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Yenierenköy’de akıl almaz olay! 4 kişi yaralandı

6 Şubat 2020

Derince köyünde çalışma yapan dört Yenierenköy Belediyesi personellerinin üzerine traktör süren bir şahıs tutuklandı.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak sosyal medyadan yaptığı açıklamada dört personelin yaralandığını söyledi

Yeşilırmak’ın yaptığı açıklama şöyle;

Bizler hukukun üstünlüğüne inanan insanlar olarak linç kültürüne ve şiddete her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz. Bu sabah ÇOK üzücü bir olay yaşanmıştır ve Derince köyümüzde belediye ekiplerimizin çalışması esnasında kendini bilmez, şuursuz bir vatandaş tarafından belediye çalışanlarımızın üzerine traktör sürülerek kasten adam öldürmeye teşebbüs girişimi yapılmıştır. Bu girişimden dolayı 4 personelimiz çok ciddi şekilde etkilenmiştir ve bu olaydan hafif sıyrıklarla kurtulmayı başarmışlardır. İlgili şahıs tutuklamamıştır ve konu polise intikal etmiştir. Bu işlenen vahim suçun karşılıksız kalmayacağını ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isterim.

 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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