Kıbrıs

Mağusa’da 3 kişi uyuşturucudan tutuklandı

6 Şubat 2020
narkotik

Gazimağusa’da polis tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da, dün, M.K.A.’nın (E-22) kaldığı yurt odasında polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Akabinde mesele ile ilgili olarak bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.A.K.’nin (E-20) üzerinde ve kaldığı yurt odasında yapılan aramada yaklaşık 8,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da, Nergisli yol kavşağı yakınlarında bir otobüs şirketine ait araçta yolcu olarak bulunan E.G.A.’nın (E-21) üzerinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.



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