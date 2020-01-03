Yenicami “Kralı”nı aldı

“KRAL GERİ DÖNDÜ”:“Süper Lig’de ilk devreyi lider MTG’nin 11 puan gerisinde tamamlayan Yenicami, Hamitköy’de kiralık forma giyen eski oyuncusu ve gol kralı John Ebuka’yı yeniden kadrosuna dahil etti. Kulüp sosyal medyadan yaptığı bu transfer paylaşımını “Kral geri döndü” şeklinde duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Yenicami geçen sezonun gol kralı futbolcusu John Ebuka’yı ara transferde yeniden kadrosuna kattı.

Sezon öncesi Hamitköy’e kiralık olarak gönderilen John Ebuka bu sezon Hamitköy forması ile ligin ilk devresindeki 15 haftada çıktığı 14 lig maçında 17 gol attı.

Yenicami’den kiralanırken, siyah-beyazlı takıma karşı forma giymeyecek şekilde ücret ödendiği için sezonun ikinci haftasındaki Yenicami-Hamitköy maçında Hamitköy formasını giymeyen John Ebuka ilk devredeki diğer tüm maçlarda görev aldı.

Kupa 1.tur maçında da Esentepe’ye karşı forma giyen ve 5-2 galip gelinen maçtaki 5 golü de atan John Ebuka sezonun ikinci devresinde yeniden eski takımı adına forma giyecek.

Doğan istemişti

Bonservisi Yenicami’da olan John Ebuka’yı ara transfer döneminde Doğan Türk Birliği de transfer etmek istemişti. Yenicami’den bonservisi ile transferi gerçekleştirmek isteyen Doğan yöneticileri, Yenicami’den olumsuz yanıt alırken John ise Hamitköy’de mutlu olduğunu açıklamıştı.

Yenicami yönetiminin sezonun ikinci devresinde yeniden kadrosunda istediği golcü futbolcu için Hamitköy’den oyuncuyu geri alan siyah-beyazlılar ikinci devrede de zirve mücadelesi içinde olacaklarının mesajını verdi.

Yenicami’nin ilk devre performansı

2019-2020 sezonunun ilk devresini lider Mağusa Türk Gücü’nün 11 puan gerisinde tamamlayan Yenicami, geride kalan 15 haftada 41 gol atıp 31 gol yedi ve 24 puan topladı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon Mağusa Türk Gücü ile ayni puanda ancak ikili averajla ikinci sırada tamamlayan Yenicami, John Ebuka’nın da forma giydiği geçtiğimiz sezonun ilk devresinde daha çok puan toplamıştı.

Geçtiğimiz sezon ilk devredeki 15 maçta 33 puan toplayan Yenicami bu sezondan daha az gol atmıştı. Bu sezon John Ebuka’sız 15 maçta 41 gol atan Yenicami, geçtiğimiz sezon John Ebuka’lı çıktığı 15 maçta 38 gol atmıştı.