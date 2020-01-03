FutbolSpor

Çetinkaya’da transfer trafiği

3 Ocak 2020

Süper Lig başkent ekibi Çetinkaya ara transferde kadrosunu güçlendirmek isterken kadrosundaki oyunculara da talepler geliyor

 

Futbol Süper Lig takımlarından Çetinkaya’da transfer görüşmeleri istenildiği gibi bitmiyor. Çetinkaya yönetiminin transfer etmek istediği futbolcular için görüştüğü kulüp yöneticilerinin talep ettiği ücretler bütçeyi sarsıyor.

Bonservis ücreti olsun, kiralık transfer ücreti olsun talep edilen rakamlar karşısında şok geçiren Çetinkaya yönetimi transferlerden vazgeçiyor ve yeni arayışlar içine giriyor.

 

Çağdaş ve Ümitcan ayrıldı

Çetinkaya bir yandan kadroya takviye yapmak için çalışırken bir yandan da kadrodaki oyunculara gelen transfer tekliflerini görüşüyor. Sarı-kırmızılı yönetim Çağdaş’ı isteyen Girne Halk Evi ile anlaştı ve Çağdaş bonservisli olarak Halk Evi’ne verildi. Ümitcan ise sezon sonunda satış opsiyonlu olarak Gençlik Gücü’ne kiralık olarak gitti.

 

Doğan, Doğukan’ı istiyor

Çetinkaya’nın orta sahasında forma giyen Doğukan’a ise Doğan Türk Birliği talip oldu. Çetinkaya yönetimi Doğan ise para pazarlığı yapmadı ancak oyuncular istedi. Sarı-kırmızılılar Doğukan’a karşılık Doğan’dan Emek ve Çağrı’yı istedi ayrıca kaleci Ozan’ın da geri dönüşünü teklif etti.

Doğukan’ın bu transfer hakkında yöneticilere hem Çetinkaya, hem Doğan, hem de kendi çıkarı için gidebilirim dediği öğrenildi.

 



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