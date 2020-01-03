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Başkentliler Baf’ın kapısında

3 Ocak 2020

Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nun kadrosundaki oyunculara başkent takımları talip oldu. Baf’ın yıldız ismi Ahmet Hatay’ı Göçmenköy istedi. Küçük Kaymaklı Yankı’ya talip olurken, Çetinkaya ise Mustafa Kemal’a teklif götürdü.

Futbolculara gelen transfer teklifleri karşısında kulüp yöneticileri de resmi teklifleri bekliyor. Göçmenköy’den Ahmet Hatay için resmi bir teklif bekleyen Baf yönetimi kamp tarihine kadar tüm transferleri bitirme planında.

Çetinkaya’nın transfer etmek istediği Mustafa Kemal’ı kadrosunda tutmak isteyen Baf Ülkü Yurdu bu teklif için sarı-kırmızılılara olumlu yanıt vermedi.

 

KAYMAKLI İLE GÖRÜŞME BUGÜN

Baf Ülkü Yurdu’nun tecrübeli oyuncularından Yankı’ya talip olan Küçük Kaymaklı ile bugün masaya oturulacak. Baf yönetimi Yankı’yı isteyen Küçük Kaymaklı’dan Yusuf Özbahar ve Berkem’i istemeye hazırlanıyor.

Bu transfer görüşmelerinden bugün olumlu veya olumsuz bir sonuç alınması bekleniyor.

Ülkü Yurdu kadrosunda bulunan yabancı oyuncuları ile ise yoluna devam edecek.

 

 



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