Çifte eğlence yaşadılar

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Merit Lefkoşa Hotel& Casino, yeni yıla Sultan Restaurant ve Ottoman Kebab House olmak üzere iki ayrı mekanda birbirinden zengin programlarla girdi

Her yıl olduğu gibi Yeni Yılı misafirleri ile karşılamaya özenle hazırlanan Merit Lefkoşa Hotel& Casino, Sultan Restaurant ve Ottoman Kebab House’da düzenlediği her iki ayrı Yılbaşı Balosunda tüm misafirlerine büyüleyici ve coşkulu birer gece yaşattı.

Merit Lefkoşa Hotel Lobisinde; akordiyon ve keman dinletisi eşliğinde, şampanya kokteyli ile başlayan Yılbaşı baloları zengin programlarla sürdü. Ottoman Kebab House’da ülkemizin başarılı müzik gurubu Öldüren Şampanya, oryantal Alisya Favori, Bigalı Fasıl Gurubu sahne alırken; Sultan Restaurant Yılbaşı özel eğlence programını tercih eden misafirler ise Sinan Yıldırım ve Cabaret grubunun birbirinden eğlenceli gösterileriyle 2020‘ye merhaba dediler.