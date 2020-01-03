Ebru Gündeş mest etti

GİRNE’DE YANKILANDI:

Yeni yıla Girne’de Cratos Premium Hotel sahnesinde giren Ebru Gündeş hem güçlü yorumu hem de şıklığıyla konukların gönüllerine aktı

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, yılbaşı gecesi Girne Cratos Premium Hotel’de sahne aldı. Balmain imzalı, kırmızı siyah mini elbisesiyle sahneye çıkan Gündeş, şarkılarıyla olduğu kadar şık görüntüsüyle de izleyenleri büyüledi.

Saatler 00:00’ı gösterdiğinde, sahneden sevenleriyle 2020 dileklerini paylaşan Gündeş, önce sağlık diledi. “Önce sağlık olsun, o olursa gerisi gelir” diyen başarılı sanatçıya, kendisini dinlemeye gelen 2 bin kişi gece boyunca eşlik etti.