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Yeni yılı Gülşen’le karşıladılar

3 Ocak 2020

 GİRNE’DE DOLU DOLU KUTLAMA:
Girne’nin gözde otellerinden Vuni Palace, yeni yıl programında ünlü sanatçı Gülşen, ülkemiz sanatçısı Eril Cambaz ve oryantal şovlarla doludizgin bir gece yaşadı

 

Ülkemizin dört bir yanının eğlenceye doyduğu Yılbaşı gecesinde Girne’nin beş yıldızlı otellerinden Vuni Palace da eğlenceye doydu. Otelde önce ülkemizin sevilen sanatçısı Eril Cambaz sahne alarak seçkin repertuvarıyla konukların ziyafet keyfine keyif kattı. Eril Cambaz’ın programını özel oryantal dans şovları izledi. Geceye ayrı bir renk katan dans şovları eğlenceyi geleneksel bir boyuta taşıyarak beğeni kazandı.

 

Gülşen’den sanatçı kaprisi
Vuni Palace’ın zengin programının asıl bombası ise ünlü pop sanatçısı Gülşen oldu. Birbirinden güzel şarkılarıyla sahnedeki yerini alan Gülşen gece boyunca hem göze hem de kulağa hitap etti. Sanatçı, 2020’yi coşkuyla karşılayan programıyla konukların hayranlığını kazanırken basın mensuplarına yaptığı kaprisle de şaşırttı.  İçerisinde bulunduğumuz teknoloji çağına aldırmadan basın mensuplarının sahneden görüntü almasına engel olan sanatçı hayli tepki topladı. Konuyla ilgili: “Fotoğraflar bizim ekip tarafından çekilecek ve basına onların yaptığı çekimlerden seçilen fotoğraflar dağıtılacak.” şeklinde bir açıklama yapan Gülşen’in bu anlamsız kaprisi hayli tuhaf karşılandı.

 



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