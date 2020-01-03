Uluğ “Ah zaman” dedi

MÜZİK ZİYAFETİ ÇEKTİ:

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Derya Uluğ, Çatalköy’de hizmet veren Malpas Hotel’de sahne aldı. 2019’yi 2020’ye bağlayan gecede sahne alan ünlü sanatçı en güzel şarkılarını konukları için seslendirdi

Hakan TOPALOĞLU

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Derya Uluğ yeni yıl etkinlikleri dolayısıyla önceki akşam Girne’de hizmet veren Malpas Hotel’de sahne aldı. Ünlü sanatçı, konukların alkışları arasında sevilen şarkıları ile geceye başladı. Uluğ, hayranlarından büyük ilgi görürken ünlü şarkıcının konserinde adeta bir sevgi seli yaşandı.

“Ah Zaman”, “Okyanus”, “Ne münasebet” ve daha birçok parçayı kendisini dinlemeye gelen konukları için seslendiren ünlü sanatçı gecenin bir bölümünde romantik şarkılarından oluşan bir akustik performansta sundu.

Geceye katılan konuklar, sevilen şarkıların neredeyse tamamını Derya Uluğ ile hep bir ağızdan seslendirdi. Geceye katılan yüzlerce konuktan büyük alkış alan Uluğ, onlara muhteşem bir gece yaşattı.