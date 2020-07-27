Yeniboğaziçi’nde hentbol şenliği

Sezonun ilk plaj hentbolu organizasyonu tamamlandı. 35 takım 250’ye yakın sporcu 2 gün boyunca 60 karşılaşma yaptı.

Hentbolda sezonun ilk plaj organizasyonu hafta sonu gerçekleşti. KKTC Hentbol Federasyonu ile Yeniboğaziçi Belediyesi ile işbirliğinde düzenlenen turnuva Yeniboğaziçi Belediye Plajı’nda 2 gün sürdü.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkıları ile gerçekleşen turnuvada 2 günde yaklaşık 60 karşılaşma yapıldı. Çok kalabalık sporsever önünde süren turnuvada 35 takım ve 250’ye yakın sporcu mücadele etti.

Lefkoşa ve Yeniboğaziçi’nden otobüs servisi konan turnuvaya Yakın Doğu Üniversitesi de ulaşım sponsoru oldu.

U14, U18 ve büyükler kategorilerinde kadın-erkek olmak üzere toplam 6 kategoride gerçekleşen turnuvada finaller Pazar akşamı saat 20.00’da kadar sürdü.

Final maçları sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Turnuvada U14 erkek şampiyonuna Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, U14 kadın şampiyonuna UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, U18 erkek ve kadın şampiyonlarına Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, kadınlar şampiyonuna Yeniboğaizçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve erkekler şampiyonuna da Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ödüllerini verdi.

Turnuvada dereceye giren takımlar şöyle:

U14 KIZ

1.Esat Çelebi Eczanesi

2.Şahlanspor

3.YDÜ-B

U14 ERKEK

1.YDÜ

2.Yükseliş

U18 KADIN

1.Akyön Turizm

2.TBS Solar Systems

3.Mavi Pandora

U18 ERKEK

1.YDÜ-B

2.YDÜ-A

3.Yükseliş

KADINLAR

1.UKÜ-Termo Dizayn

2.Aysergi

3.DİGEM

ERKEKLER

1.Miss Beauty

2.GG

3.MGA