Güney’de kırmızı alarm

Güney Kıbrıs Orman Dairesi yetkilileri, sıcak havaya bağlı orman yangınları riski nedeniyle kırmızı alarm yayınladı.

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan yangın uyarısı, bugün 16:00’ya kadar geçerli olacak. Yapılan duyuruda hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkacağı da duyurulurken, kıyı bölgelerde sıcaklıkların 35 derece dolaylarında olmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, Orman Dairesi, orman yangınları için yüksek risk olduğunu söyledi ve alarm seviyesini kırmızıya yükseltti. Halkı yangına neden olabilecek herhangi bir faaliyetten kaçınmaya çağırdı.

Vatandaşlardan uman veya yangın tespit edilmesi durumunda derhal 1407’yi (Orman Departmanı) veya 112’yi (İtfaiyeyi) aramaları istendi.