Güney KıbrısManşet

Güney’de kırmızı alarm

27 Temmuz 2020
orman yangını

Güney Kıbrıs Orman Dairesi yetkilileri, sıcak havaya bağlı orman yangınları riski nedeniyle kırmızı alarm yayınladı.

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan yangın uyarısı, bugün 16:00’ya kadar geçerli olacak. Yapılan duyuruda hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkacağı da duyurulurken, kıyı bölgelerde sıcaklıkların 35 derece dolaylarında olmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, Orman Dairesi, orman yangınları için yüksek risk olduğunu söyledi ve alarm seviyesini kırmızıya yükseltti. Halkı yangına neden olabilecek herhangi bir faaliyetten kaçınmaya çağırdı.

Vatandaşlardan uman veya yangın tespit edilmesi durumunda derhal 1407’yi (Orman Departmanı) veya 112’yi (İtfaiyeyi) aramaları istendi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Salih Güder hayatını kaybetti

Salih Güder hayatını kaybetti

26 Temmuz 2020
Photo of Tatar: Kaynak akışı sağladık

Tatar: Kaynak akışı sağladık

26 Temmuz 2020
Photo of Bir iyilik öyküsü: Paylaşım Mutfağı

Bir iyilik öyküsü: Paylaşım Mutfağı

26 Temmuz 2020
Photo of Reynar: Resmi Gazetedeki karar bu şekilde değil

Reynar: Resmi Gazetedeki karar bu şekilde değil

25 Temmuz 2020
Photo of Göçeri’de traktör devrildi: Ali İzmirli hayatını kaybetti

Göçeri’de traktör devrildi: Ali İzmirli hayatını kaybetti

25 Temmuz 2020
Photo of Güneyde 1682 test yapıldı

Güneyde 1682 test yapıldı

25 Temmuz 2020
Photo of Bakan Pilli: Toplam 1179 test yapıldı

Bakan Pilli: Toplam 1179 test yapıldı

25 Temmuz 2020
Photo of Tatar:7 gün karantina uygulanması gibi bir durum söz konusu değil

Tatar:7 gün karantina uygulanması gibi bir durum söz konusu değil

25 Temmuz 2020
Photo of Erhürman: Paylaşmayı öğrenmekten başka yol yok

Erhürman: Paylaşmayı öğrenmekten başka yol yok

25 Temmuz 2020
Photo of Rum Sağlık Bakanlığı kaynağı bilinmeyen Covid-19 vakaları konusunda endişeli

Rum Sağlık Bakanlığı kaynağı bilinmeyen Covid-19 vakaları konusunda endişeli

25 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı