Yeniboğaziçi Camisi’nden yardım parası çalındı

Yeniboğaziçi Camisi’ndeki yardım kutusundan 600 TL çalındı, zanlı görülen bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, caminin giriş kapısı, 20 ve 24 Mart tarihlerinde, cürüm işlemek kastı ile açılarak içeriye girilerek, camiye ait anahtarlarla yardım parası kutusunun kilidi kırılıp hasara uğratıldıktan sonra kutudaki 600 TL nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.M.(E-23) tespit edilerek tutuklandı.