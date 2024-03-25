Kıb-Tek gecikme zamlarının yapılandırılması müracaatlarının 22 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Kıb-Tek gecikme zamlarının yapılandırılması müracaatlarının 22 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kb-Tek) tüm gerçek ve tüzel kişilerin tüketici borçlarının gecikme zamlarının yapılandırılması için belirlenen müracaat süresini 22 Nisan Pazartesi gününe kadar uzattığını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun aldığı ve 22 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücünde kararname doğrultusunda, tüm gerçek ve tüzel kişilerin tüketici borçlarının gecikme zamlarının yapılandırılması için belirlenen müracaat süresinin uzatıldığı bildirildi.


Çıkarılan yasa gücündeki kararnameye göre son müracaat tarihinin 22 Nisan Pazartesi olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, yasa gücünde kararnameden faydalanmak isteyen tüketicilerin, yapılandırmak istedikleri sayacın kayıtlı bulunduğu bölge amirliklerine müracaat etmeleri gerektiği ifade edildi.

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Tags:gecikme zammıKıbrıs Türk Elektrik Kurumu…
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