Lefkoşa Cimnastik sporcuları, Antalya’da tecrübe kazandılar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Lefkoşa Cimnastik sporcuları, Antalya’da tecrübe kazandılar

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Lefkoşa Cimnastik sporcuları, Antalya’da tecrübe kazandılar

KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Lefkoşa Cimnastik Kulübünün 3 sporcusu, Antalya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Küçük Erkekler Müsabakasında mücadele ettiler.

Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları Ahmet Albayrak, Mustafa Albayrak ve Celal Sapsızoğlu, antrenörleri Bilgin Diker eşliğinde birlikte Antalya’da yarıştılar. Kafileye KKTC Cimnastik Federasyonu Hasan Sapsızoğlu da eşlik etti. İkizler Ahmet ve Mustafa’nın babası Bayram Albayrak da kafileye destek oldu.


Ahmet Albayrak, Mustafa Albayrak ve Celal Sapsızoğlu, Antalya’da profesyonel ortamda yarışmanın heyecanını yaşarlarken, yarışmadan büyük tecrübe kazanarak ayrıldılar.

 

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Tags:Ahmet AlbayrakAntalya Artistik Cimnastik Küçük Erkekler MüsabakasıMustafa Albayrak ve Celal Sapsızoğlu
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