U16 millilerimiz Antalya’da

KKTC U16 Milli Takımımız, Antalyaspor ile karşılaşmak için Antalya’da kampa girdi. Bugün Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri’nde kampa giren milli takımımız 26 Mart Salı ve bir sonraki gün Antalyaspor’un çeşitli yaş gruplarıyla karşılaşmalar yapacak. KKTC U16 Milli Takımı’nın kafilesinde KTFF 2. Başkanvekili Hüseyin Duvarcı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik’in yanı sıra Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu, yardımcısı Hasan Özkan ve kaleci antrenörü Hüseyin Mertol bulunuyor.

Bugün Antalyaspor’un maçlarını oynadığı Corendon Park’ı gezen ve ardından akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanla dinlenmeye geçen U16 milli takımı yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kafilemize Antalyaspor Futbol Akademisi’nde Atletik Performans Direktörü olarak çalışan Kıbrıslı Türk Mustafa Behlül ile Eğitim ve Planlama Sorumlusu Cihat Güller eşlik etti.

Kızmazoğlu: “Bir hayal gerçek oldu”

KKTC U16 Milli Takımı antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu yaptığı açıklamada, bir hayalin gerçek olduğunu ve kurulan ikili ilişkilerin meyvesini vermeye başladığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Ekibi ile birlikte çocukları Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmalara hazırlamaya çalıştıklarını ve güzel bir kamp ortamı oluşturduklarını ifade eden Kızmazoğlu, “Bizlere bu ortamı yaratan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na teşekkür ederiz. Çocuklarımıza değer katacak bir organizasyon olacak. Başkanımız ve yönetim kurulumuz gençlerimiz için önümüzü açtı. Biz de o yolda doğru bildiklerimiz ile ilerlemeye çalışıyoruz.” dedi. Amacın tek olduğunu ve Kıbrıs Türk gencine fırsat verildiğinde çok başarılı işler çıkarabileceğini kaydeden Kızmazoğlu, “Burada olduğumuz için heyecanlıyız, Antalyaspor’a da bizlere gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederiz. Dilerim bu tarz organizasyonlarla çocuklarımıza bir hedef kapısı yaratmaya devam ederiz.” diye konuştu.