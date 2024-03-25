SOSYAL BOZULMAMIZIN SEBEBİ ‘ENFLASYON’

Yüksek enflasyonla yaşamaya başladığımız 2001 yılından bu yana enflasyonumuz düşmüş çıkmış ve 2021 yılında çıkmış ve yüksek oranda devam ediyor. Bu süreler içinde alım gücü azaldı, hayat pahalılığı arttı. Bunun sonucu ise fakir iyice fakirleşti zengin ise iyice zenginleşti ve insanlar arasındaki farklar iyice belirginleşti. Bu farklılık aşağıda yazacağım gibi sadece gelir farklılığı olmadı .

Bu süreç içerisinde bütün dünyada farklı enflasyon görünümleri ortaya çıkmaya başladı. Bu gelişme enflasyonla mücadeleyi daha da olumsuz etkileyecek gibi gözüküyor. Bu farklı görünümden birisi skimpflasyon denilen ve ürünün içeriğinin değiştirilmesi kalitesinin düşürülmesi sonucu ortaya çıkan daha düşük değerdeki bir malın aynı fiyatla satılması olgusudur. Bu farklı enflasyon sonucu aynı zamanda sosyal bir sonuçtur. Bu tüketicinin kandırılması sonucudur. Fiyat değişmemiş gibi gözükür oysa mal değişmiştir.

Enflasyon insanların refahtan aldıkları payı değiştirir bu sosyal bünyede sorunlara yol açar ve sosyal olaylar meydana gelir. Yüksek enflasyon tüm toplum bireylerinin zararına gelişir. Bu zarar sadece fakirleşmek sonucunu doğurmamaktadır. Sosyal ve kültürel değerleri de erozyona uğratmakta ve milli karakter temellerinden sarsılmaktadır. Ahlaki değerler bozulmakta. Şans oyunları ve bunun gibi olguları kullanan bireyler artmaktadır. İçki ve diğer keyif verici madde kullanımında artış görülür. Yolsuzluklar çoğalır boşanmalar ve bugün bizim yaşadığımız olgu gibi trafik kazaları yoğunlaşır. Toplumun birbirine karşı saygı seviyesi düşer. Enflasyon devrelerinde yeni kuşağın kültür seviyesi düşer, gençler dejenere akımlara kolaylıkla sürüklenebilmekte dejenere gençlerin oranı enflasyondan iktisaden yara almış ailelerde daha yüksek olmakta. Bugün KKTC’de yaşayan nüfusun yaşadığı sosyal bozulmanın sebeplerinden en önemlisi yüksek enflasyonun etkileridir.

Ünlü hukukçu ve Maliye Bakanı Avusturyalı Alexander Spitzmüller 1886 yılında yazmış olduğu makalesinde, enflasyonun topluma bozgunla sonuçlanmış bir savaştan daha pahalıya mal olduğunu söylemiştir.