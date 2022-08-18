Yeni Zelanda’da sel: 200 ev tahliye edildi

Yeni Zelanda’da sel sonucu evler ve yollar sular altında kaldı.

Nelson kentinde bulunan Maitai Nehri’nin taşmasının ardından Nelson ve ülkenin Batı kıyısında olağanüstü hal ilan edildi.

Yetkililer, nehir yakınında yaşayan herkesin tahliye edilmesi için çalışmalara başlarken, şu ana kadar selden etkilenen Nelson’da yaklaşık 70 ev, batı sahilinde ise 140 ev tahliye edildi.

Vatandaşlara selden korunmaları için “güvenli yerlere gidin” çağrısı yapan yetkililer, köprülerden ve nehirlerden uzak durulmasını istedi.