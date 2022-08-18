Ukrayna: Rus ordusunun Harkiv’e saldırısında 7 kişi öldü

Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, Rus birliklerinin, gece saatlerinde Harkiv’deki 3 katlı bir binaya roketli saldırı düzenlediğini açıkladı.

Terehov, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını kaydetti.

Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardım yapılırken evsiz kalanlara barınak sağlandı.

Terehov, “Ukrayna ve Harkiv’i ne kadar bombalarsalar bombalasınlar, bizler sadece hayatta kalmakla kalmayacağız, aynı zamanda kazanacağız da. Rusya’yı ve ölümü yeneceğiz.” ifadesini kullandı.