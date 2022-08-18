Felstead: Kedim, kalp krizi geçirirken üzerime atlayıp uyandırarak hayatımı kurtardı

Felstead, kedisinin miyavlamalarıyla uyandığında sağ tarafına dönemediğini fark etti ve annesi onu hastaneye kaldırdı.

Kedi davranışları konusunda araştırmaları olan iki uzman BBC’ye, Billy’nin Felstead’in normal davranışı ya da görünüşündeki değişime tepki gösterdiğini söyledi.

‘Biliyordu’

“Billy normalde benim üzerime hiç çıkmaz. Ama bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı ve beni bir türlü bırakmadı. Etrafımdaki herkesle birlikte, hayatımı ona da borçlu olduğunu düşünüyorum” diye ekliyor.

Kedi davranış bilimcisi Lucy Hoile, Billy’nin sahibindeki fizyolojik değişiklikleri ya da farklılıkları fark edip huzursuz olduğunu düşünüyor.

“Sahibinin üzerine zıplayıp miyavlaması huzursuzluk belirtisi olabilir” diyen Hoile “Sam’in uyanıp tıbbi yardım almasını sağlamakla hayatını kurtardığını düşünüyorum. Ama bunu bilerek yaptığını söyleyecek kadar ileri gitmeyeceğim. Bence duruma tepki gösteriyordu” diye sürdürüyor.

‘Normalde benimle hiç ilgilenmez’

Uzman Hoile, Billy’nin daha ziyade, Sam Felstead’in rahatsız olduğu için uykusunda her zamankinden daha fazla terlemesine, her zamankinden farklı hareketler yapması ya da sesler çıkarmasına, hatta kokusunun değişmesine tepki göstermiş olabileceğini düşünüyor.

Sam Felstead de “Terden sırılsıklam olmuştum, belki de bunu fark etti” diyor.