Erdoğan Ukrayna’ya gidiyor: Savaşın başından bu yana ilk ziyaret

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaşın başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna’ya gidiyor. Erdoğan’ı taşıyan uçak Polonya’nın Rzeszow kentine hareket etti. Erdoğan, Rzeszow’dan karayoluyla Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentine geçecek.

Erdoğan’ın programında Liyaçkiv Mezarlığı’nda anıt mezara çiçek bırakılmasının ardından önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ikili sonra da Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le üçlü görüşme var.

Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres ortak basın toplantısı da düzenleyecek.

Erdoğan daha önce, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgale başlayan Rusya’ya giderek Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Rusya ile Türkiye arasında savunma sanayi alanı başta olmak üzere birçok stratejik alanda yakın iş birliği var. İki ülke ticari ilişkileri ve Rusya’nın Türkiye’deki yatırımları da birçok alanda yaptırımlarla karşı karşıya olan Moskova için bir nevi nefes borusu oldu.

Erdoğan, bu süreçte Zelenskiy ile de defalarca telefon görüşmesi yaptı.

Birçok NATO üyesi ülkenin aksine Rusya’ya yaptırım uygulamayan Türkiye, Ukrayna ile de insansız hava aracı sevkiyatı dahil yakın bir iş birliği içinde.

“Dengeli siyaset” olarak açıklanan bu siyaset sonucu iki ülke arasında arabuluculuk yapan Ankara, savaşın ilk haftalarında Rus ve Ukraynalı dışişleri bakanlarını bir araya getirdi. Ancak henüz krizin diplomatik yollarla çözümü için bir ilerleme sağlanamadı.

Ancak küresel bir gıda krizinin yaklaşmakta olduğu bir dönemde, BM’nin ve Türkiye’nin arabuluculuğu, tahıl koridorlarının açılmasını sağladı.

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre, Erdoğan-Zelenskiy ikili görüşmesinde ve Guterres’in de katılacağı üçlü görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Guterres’in Ukrayna’da Cuma günü Karadeniz kıyısındaki Odessa Limanı’nı, Cumartesi günü de İstanbul’da tahıl sevkiyatının yönetildiği Müşterek Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etmesi planlanıyor.