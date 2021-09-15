EkonomiKıbrısManşet

Yeni asgari ücret belirlendi: Brüt 4 bin 970 TL

15 Eylül 2021
kktc asgari ücret





KKTC’de Asgari Ücret Brüt 4 bin 970 TL net 4 bin 324 TL olarak belirlendi.

Taraflar uzlaşıya vardı. Yılın ikinci asgari ücreti oy birliğiyle, aylık brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücret 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı yaptığı yazılı açıklamada, değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak, asgari ücreti görüşmek amacıyla ilk toplantısını 28 Temmuz’da yaptığını hatırlattı.
İkinci toplantının 13 Ağustos’ta, üçüncü toplantının 18 Ağustos’ta yapıldığını ifade eden Yaylalı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bugün tekrar toplandığını ve tarafların asgari ücret ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlediğini kaydetti.
Toplantıya, devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 5 üyenin katıldığını belirten Erman Yaylalı, tarafların, asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu ve asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüştüğünü ifade etti.
Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen asgari ücretin oylamaya sunulduğunu bildiren Yaylalı, “Devlet tarafı 5 evet, işveren tarafı 5 evet, işçi tarafı 5 evet oyu vermiştir” dedi.
Yaylalı, bunun sonucunda asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren saatlik: 28.67 TL, günlük: 229.38 TL, haftalık: 1146.92 TL, aylık: 4970.00 TL olarak belirlendiğini duyurdu.
Erman Yaylalı, Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisinin oylamaya sunulduğunu ve önerinin oy birliği ile asgari ücretin kabul edildiğini kaydetti.

Açlık sınırının altında

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2021 yılının ikinci asgari ücretini net 4 bin 324 TL olarak belirledi. Bu rakam, KTAMS’ın açıkladığı 4 bin 466 TL’lik açlık sınırının 142 TL altında.
Karar şöyle:
YENİ ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİ: BRÜT 4970 TL NET 4324 TL
ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU’NIN 01/09/2021 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN KARARI
Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti görüşmek amacıyla Kurulumuz 28/07/2021 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Daha sonra 13/08/2021 tarihinde ikinci toplantısını yapan Kurulumuz, 18/08/2021 tarihinde üçüncü toplantısını yapmıştır. Asgari Ücret Saptama Komisyonu 15/09/2021 tarihinde tekrar toplanmış, taraflar asgari ücret ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemiştir.
Gerçekleştirilen toplantıya Devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 5 üye katılmıştır.
Yapılan toplantıda taraflar asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koymuşlar ve asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüşmüşlerdir.
Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen Asgari Ücret oylamaya sunulmuştur. Devlet tarafı 5 evet, işveren tarafı 5 evet işçi tarafı 5 evet oyu vermiştir. Bunun sonucunda Asgari Ücret’in 01/09/2021 tarihinden itibaren brüt;
Saatlik: 28.67 TL
Günlük: 229.38 TL
Haftalık: 1146.92 TL
Aylık: 4970.00 TL
Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri oy birliği ile asgari ücret kabul edilmiştir.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı
Erman YAYLALI







Etiketler
15 Eylül 2021


Başa dön tuşu