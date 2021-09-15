Rogers: Bilerek isteyerek halkı zehirliyorsunuz!

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers , azınlık hükümetinin göreve geldiğinden bu yana KIBTEK’e ihaleyle yakıt alınmamasını ve şaibeli yakıt alımıyla halk sağlığının riske atılmasını eleştirdi. Rogers yaptığı açıklamada, “Azınlık hükümeti göreve geldiğinden beridir

KIBTEK’e bir kez bile ihale ile yakıt satın alınamadı” diyerek alınan yakıtın kalitesinin de standartlara uygun olmadığının, halk sağlığının bilerek tehlikeye atıldığının altını çizdi.

Rogers, şu ifadeleri kullandı: “Gelen yakıtın kalitesinin standartlara uygun olmadığı analiz raporlarında açıkça görülüyor. KIBTEK yetkilisi mahkemede kullanılan yakıtın standartlara uygun olmadığını açıkça itiraf ederken, ara emrine rağmen ısrarla şaibeli yakıt getirmeye devam ediliyor. Bu kötü yönetim yakıtı yakmak için kullanılan cihazlara zarar verip kurumu daha da zarara uğratırken, halk sağlığı ve çevre sağlığına da büyük risk oluşturuyor.

Özetle bilerek isteyerek halk zehirleniyor, bu konuda çok iddialı olan ilgili Bakan susuyor, Başbakan ve Bakanlar Kurulu ise sadece bakıyor!”