DAÜ’ye Dikey Geçiş Sınavı’ndan 92 öğrenci yerleşti

Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere yönelik olarak düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 sonuçları, 14 Eylül 2021 Salı günü açıklandı. Sonuçlara göre; 2021-2022 Akademik Yılı için DGS 2021 kontenjanı toplamda 108 olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) 92 öğrenci yerleşti. %50 burslu programlarda 20 kontenjanın 19’u dolarken, %100 burslu programlarda 41 kontenjanın 36’sı doldu. 47 burssuz program kontenjanına yerleşen öğrenci sayısı ise 37 olarak gerçekleşti. Böylece DAÜ, DGS 2021 kontenjanında %85.19’luk doluluk oranı yakaladı.

Bilindiği üzere 2021-2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, DAÜ’ye toplamda 1,500 öğrenci yerleşmişti. DAÜ, önümüzdeki günlerde yapılacak olan birinci ve ikinci ek yerleştirmeler ile Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci kabul etmeye devam edecek.