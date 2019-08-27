Dünya

Yemek yiyerek bir milyon dolar kazanan YouTuber: Blove

27 Ağustos 2019

Kamera karşısında yemek yerken çektiği videolarla YouTube’da 2 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşan Bethany Gaskin yıllık kazancının 1 milyon dolardan fazla olduğunu söyledi.

Blove’s Life (Blove’un yaşamı) adlı kanalda yayın yapan Gaskin, büyük porsiyonlarda yemek yediği videoların ‘sağlıksız beslenmeyi teşvik ettiği’ eleştirilerine ise katılmııyor, “İnsanların iştahını açıyor. Kanser hastalarından tonlarca teşekkür epostası alıyoruz” diyor.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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