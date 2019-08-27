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Havada panik! Pilot bayıldı, uçağı yolcu pilot indirdi

27 Ağustos 2019
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İngiltere’den Portekiz’e giden bir uçağın kaptan pilotu bayılınca, uçağı, yolcuların arasındaki başka bir pilot indirdi.

İNGİLTERE’nin Manchester kentinden Portekiz’in özerk bölgesi Madeira Adası’na sefer yapan, İngiliz Jet2 havayolu şirketine ait yolcu uçağının kaptan pilotu, fenalaşarak bayıldı. Yan koltuğa alınan kaptan pilota oksijen maskesi ile müdahale edilirken, Jet2 şirketinin o sırada yolcu olan başka bir pilotu, uçağı, Portekiz’in Porto kentindeki havaalanına indirdi.
Yerel medyaya konuşan yolculardan Andrea Rose, “Uçağı Porto’ya indiren kişinin tatile giden bir Jet2 pilotu olduğunu öğrendik. Kabin ekibi iyi iş çıkardı. Herkes sakindi. Güvenli iniş için minnettarız ve umarım pilotun sağlık durumu iyidir” dedi.
Bayılan 40 yaşındaki kaptan pilotun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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