KıbrısTürkiye

11 ilde ve KKTC’de FETÖ operasyonu

27 Ağustos 2019

Çanakkale merkezli 11 ilde ve KKTC’de FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale’nin yanı sıra Gaziantep, Hatay, Ağrı, Kahramanmaraş, Niğde, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Hakkari ve Kırıkkale ile KKTC’de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 9’unu gözaltına alan ekipler, diğer zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Tolga Atakan

Bakan Atakan Ankara’ya gidiyor

27 Ağustos 2019
Avcılık Federasyonu

Avcılık Federasyonu: RHA için devletin 1 TL’si bile harcanmadı

27 Ağustos 2019

13. Uluslararası Halk Dansları Festivali “İki insan” paneliyle başladı

27 Ağustos 2019

Meclis Komitesinde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesi başladı

27 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı