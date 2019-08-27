Robot Fedor uzay üssüne rötarlı ulaştı, espriyi patlattı: “Trafiğe takıldım!”

Günlerdir akibeti merakla beklenen ronot “Fedor Amca” nihayet menzile vardı. Rusya’nın insansı robotu FEDOR (Skybot F-850), Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) ulaştı.

Skybot F-850’yi taşıyan Soyuz uzay gemisi ISS’e bu sabah 06.08’de kenetlenmeyi başardı. Soyuz’un ilk kenetlenme denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. FEDOR’un görevi ISS’deki astronotlara yardım ve kendi yeteneklerini test etmek olarak belirlendi.

Twitter hesabından ISS’ye varışını dünyaya duyuran Fedor, “Gecikme için özür dilerim. Trafiğe takıldım” diye epsri yaptı.