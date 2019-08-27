Temiz Düşün Projesi 2019-2020 Faaliyet Takvimi yarın basınla paylaşılacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi 2019-2020 Faaliyet Takvimi yarın basınla paylaşılacak.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi 2019-2020 Faaliyet Takvimi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi Onursal Başkanı Prof. Dr. Vamık Volkan ve proje koordinatörü Şerife Gündüz tarafından Cumhurbaşkanlığı’nda sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’nin geçmiş dönemlere ait faaliyet raporu ve uygulamalarla ilgili tanıtım sunumunun da gerçekleşeceği basın toplantısı, yarın saat 10.00-11.00 arasında düzenlenecek.

Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’nin geçmiş dönemlere ait faaliyet raporu ve uygulamalarla ilgili tanıtım sunumu da gerçekleşecek.