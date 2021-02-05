Yeltekin: Asgari ücret bugün belirlenecek

Asgari Ücret tespit Komisyonu bugün İşveren Sendikası’nın katılımı olmaksızın toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanı Koral Çağman işveren ve işçi sendikalarını bugün yapılacak Asgari Ücret tespit Komisyonu’na katılmaya çağırmasıyla işveren sendikası “pandemi koşulları” nedeniyle toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.

İşveren sendikası katılmazsa ne olur?

Asgari ücretin belirlenmesi için önce toplantının başlaması gerekir. Toplantının da başlaması için katılımcıların yarısının yani 15 üyenin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması gerekir. Karar alınması içinse 8 üyenin yarısından bir fazlası yani 5 üyenin evet oyu vermesi gerekiyor.

Uzlaşı arayışı

İşçi Sendikası temsilcisi Hür-İş genel Sekreteri Ali Yeltekin Havadis’e yaptığı açıklamada toplantıya uzlaşı ve asgari ücretin bugün belirlenmesi amacıyla gideceklerini söyledi.

Yeltekin “İşveren Sendikası toplantıya katılsın veya katılmasın bugün bir uzlaşı ile zaten belirlenmesi gecikmiş asgari ücretin saptanması için çalışacağız” dedi.

Yeltekin “bizim talebimiz 4 bin 900 brüt, işveren sendikasının ise 4 bin 100 TL. Hükümet kanadı 4 bin 400 TL öneriyor. Bizim talebimiz biraz daha yukarıda uzlaşıp el sıkışarak asgari ücretin biran önce belirlenmesi olacak” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 11.00’de Dışişleri Bakanlığı Konferans salonunda toplanıyor.