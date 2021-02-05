Pilli: Akşamdan bu yana 50 civarında vaka daha var

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, BRT’de yayınlanan Manşet + programa telefonla bağlanarak, Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pilli’nin açıklamaları özetle şöyle:

“Son günlerde vaka sayısında artış yaşanıyor, testler de artırıldı. Şu anda vakanın kontrol altına alınması önümüzdeki 5 gün içerisinde ortaya çıkacaktır. Akşamki kararlar daha sert, iyi kararlardır. Şu ana kadar 50 vaka var. Hedefimiz bu savaşı kazanmaktır. Koyduğumuz hedeften vazgeçmedik. Lefkoşa Belediyesi bir gün önce önlemler aldı. Sıraya girmesi, sosyal mesafeye uyulması için. Ancak halk buna uymadı. Herkes bu kuralları bilmeli. Ondan sonra herkes gazetelere çıkıp, vuruyor. Herkes elinden geleni yapıyor ama demek ki tam yapmıyor. PCR kuyruğuna girecek herkes, sosyal mesafeye uymalı. Biz kararlıyız, üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Misafirliğe, komşuluğa gitmeyin, erteleyin. İşi olmadıkça kimse dışarı çıkmasın. Her şeyi yapıyoruz.”

“Ülkenin PCR test kapasitesi 7500 civarında”

“Pandemi bir nevi savaştır. Bu savaşı ne pahasına olursa olsun, kazanacağız. Bugüne kadar PCR testleriyle ilgili uygulanan politika tamamdır. Dün 6937 test yapıldı. Testler devam ediyor. Polisle birlikte, yerel yönetimlerle birlikte kalabalık olmaması için sıkı tedbir alacağız. Ancak halk da üzerine düşeni yapmalı.

Günlük hedef test sayımız 3000-3500 üzerine yeterlidir. Gün içerisinde netleşecek. Ülkenin PCR test kapasitesi 7500 civarındadır. Fazla yapılırsa laboratuvarlar çöker, orada bulaş olur.”

“Bugünkü test hedefimiz 5 bin civarı”

“3 PCR aleti daha devreye girecek. 2’si Mağusa’ya 1’de Lefkoşa’ya verildi. Hedefimiz bugün 5 bin civarında test yapmaktır. Test kitlerinde sıkıntımız yoktur. Vatandaşlar çalışmalarımızdan rahat olsun. Herkes üzerine düşeni yaparsa, atlatacağız. Bakanlığa geldikten sonra test merkezlerini aradım. Test merkezlerinde düne göre kalabalık yok. Pozitif otellerde ve karantina otellerinde de rastgele test yapıyoruz.”

“Sıkıntı test değil, kurallara uymak”

“İstediğin kadar test yap, kendin önlem almazsan bulaş artar. Pandemide en önemli kural, koruma tedbirlerini almaktır. Yani teması önlemektir. Hareket devam ettiği takdirde, test yapılsa da bir yere varılmaz. Bizim test kapasitemiz yeterli. Ancak herkes konuşuyor. Buradaki sıkıntı test değil, kurallara uymak. Temas kesildiğinde, bulaş durur.”

“Hastane sıkıntıya girmiştir. Şu anda A planındayız, zorlanırsak B planına geçeriz”

“Biz, teşhisi doğru yapmak zorundayız. Koruyucu hekimliği uygularsak, savaşı kazanırız. Vakaların tırmanışa geçmesi ile sağlık alt yapımızı çökertmek istemiyoruz. Hastane sıkıntıya girmiştir. Ama tedavi olması gereken hastalarımızı hastanede tutuyoruz. Bizim A, B,C planımız vardır. Şu anda A planındayız. Zorlanırsak, B planına geçeceğiz hazırlığını yaptık.”