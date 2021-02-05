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Dolar 7.10 TL’nin altında seyrediyor

5 Şubat 2021
Döviz kurları



Güne 7,1370 liradan başlayan dolar şu sıralarda 7,0394 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL, bugün bir kez daha 7,10 seviyesinin altını test etti. 9 liranın altına geldikten sonra 7 gündür gerileyen euro/TL ise bugün 8,50’nin altını gördü.

Haftanın son günü ABD’de istihdam verileri yakından takip edilecek. Yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor.

Haftaya 7,30’un üzerinde başlangıç yaptıktan sonra kademeli olarak düşüşünü sürdüren dolar/TL, dün 7,10’un altına kadar gerilemişti. Haftanın son gününe 7,13-7,14 seviyelerinden başlayan dolar/TL, piyasaların açılmasıyla bir kez  daha 7,10’un altını test etti. Euro/TL ise üst üste 7. gününde de düşüyor. 9 liranın altına geldikten sonra başlayan düşüşler sonrası euro/TL, bugün 8,50’nin altına indi.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,08637,08887,14847,0785%-0,6611:40
EUR – Euro8,49078,50028,58268,4808%-0,5911:40
GBP – İngiliz Sterlini9,71359,71909,78459,6955%-0,5511:40
CHF – İsviçre Frangı7,85627,87467,91807,8522%-0,3911:40
CAD – Kanada Doları5,53795,54215,52405,5438%-0,4311:40





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5 Şubat 2021


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