“İlacını tedarik edemeyen eczacı nasıl kamu hizmeti yapacak?”

Gülnur Eczanesi işletmecisi Gülnur Çelik, dün alınan tam kapanma kararının ardından sadece nöbetçi eczanelerin açık olmasının ve ilaç tedarikçilerinin elzem sektör sayılmamasının sıkıntılar yaratacağını ifade ederek, “İlacını tedarik edemeyen eczacı nasıl kamu hizmeti yapacaktır?” diye sordu.

Çelik, “amacımız kaos yaratmak değil yaşanacak olan talihsizlikleri engellemeye çalışmaktır.” dedi.

Dün yaşanan PCR kuyruklarındaki manzaraların eczaneler önünde yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Çelik, Kontaminasyonu ve bulaşı engellemek için neredeyse 1 yıldır kapıdan hizmet veren meslektaşlarının emeklerinin sıfırla çarpılacağını, ilaçlarını almak isteyen insanların mağdur edileceğini ve bulaşa sebebiyet verileceğini savundu, şu ifadelere de yer verdi:

“Sektör ve çalışma prensibiyle tamamen alakasız bir uygulamayla halkı ve biz sağlıkçıları(evet bu da inatla göz ardi ediliyor) mağdur edecek kısır bir yönteme mahkum etmişlerdir. Yaşanacak olan sorunların öngörülememesini hayret ve şaşkınlık içerisinde izliyoruz.”

Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

LÜTFEN OKUYUN VE DİLERSENİZ PAYLAŞIN!

En son açıklanan bakanlar kurulu kararları doğrultusunda eczaneleri ilgilendiren kısımla ilgili halkımızı bekleyen sorunlara dikkat çekmek istiyorum ve tüm tanıdıklarımdan ricam bize paylaşım desteği vermeniz çünkü sesimizi duyuramıyoruz. Amacımız kaos yaratmak değil yaşanacak olan talihsizlikleri engellemeye çalışmaktır.

Tüm ilaç sektörünü ve insanlarımızı direk olarak ilgilendiren gelişmeleri lütfen birkaç dakikanızı ayırıp okuyun durumu özetlemeye çalışacağım.

Eczaneler elzem sektör kategorisinden çıkarılmış ve nöbet sistemi başlatılmıştır. Mevcut nöbetçi eczane sayısının bölgelere göre iki katına çıkarılması kararı alınmıştır yani bu Lefkoşa için misal olarak 6, Girne ve Gazimağusa için 4er eczane demektir. Bu insanların binlerce kişiye sabah 08.00 ve gece 24.00 saatleri arasında aralıksız hizmet vermesi beklenmektedir. Dün yaşanan PCR kuyruklarındaki manzaraların eczaneler önünde yaşanması kaçınılmazdır. Kontaminasyonu ve bulaşı engellemek için neredeyse 1 yıldır kapıdan hizmet veren meslektaşlarımızın emekleri sıfırla çarpılacak, ilaçlarını almak isteyen insanlar mağdur edilecektir ve bulaşa sebebiyet verilecektir.

En önemli noktalardan biri de kırsal kesimlerde yer alan eczanelerin alınan kararla(bazi köylerde ve bölgelerde tek bir eczane var) 15 Şubat’a kadar HERGÜN 08.00-24.00 saatleri arasında tek bir eczanenin nöbet tutmaya zorlanması demektir.

Daha da can alıcı nokta ecza sektöründeki İLAÇ tedarikçileri elzem sektör sayılmamıştır ve şehirler arası ulaşımına izin verilmeyecektir. Bu da özellikle merkezler dışındaki farklı şehirlerdeki ve bölgelerdeki eczanelerin ecza depolarından

İLAÇ TEDARİK EDEMEMESİ DEMEKTİR. İLACINI TEDARİK EDEMEYEN ECZANE HALKA NASIL KAMU HİZMETİ YAPACAKTIR SİZE SORMAK İSTİYORUM

Bir de tedarikçiler 17.00-20.00 saatleri arasında çalışacak mevzusu var onun ben hala pratikte nasıl olacağını çözemedim.

Sektör ve çalışma prensibiyle tamamen alakasız bir uygulamayla halkı ve biz sağlıkçıları(evet bu da inatla göz ardi ediliyor) mağdur edecek kısır bir yönteme mahkum etmişlerdir. Yaşanacak olan sorunların öngörülememesini hayret ve şaşkınlık içerisinde izliyoruz.

Biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz ama bundan sonrası için bu sektörde yaşanacak tüm aksaklıkların sorumlusunun kim olduğunun takdiri size kalmış.”