Aktuğ: Lapta’da acil test istiyoruz

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ Havadis Web TV’de Gün Başlarken programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı…Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ Lapta bölgesinde yaklaşık bir haftadır test yapılmadığını açıkladı. Aktuğ dün bölgede 8 pozitif vaka tespit edildiğini bunların semptom gösterip hastaneye başvuranlar ile karantinada olup pozitife dönenler olduğunu söyledi. Aktuğ, acil olarak hızlı tarama yapılması gerektiğini hükümetin aldığı 10 günlük kapanma süresinin iyi değerlendirilip aşı ve tarama işlemlerinin süratle tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.