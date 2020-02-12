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YDÜ ödemezse haczedilecek

12 Şubat 2020

LTB – YDÜ davası dün sonuçlandı. YDÜ’nün haciz emrinin durdurulması için yaptığı başvuru Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. 5 milyon lirayı aşan alacak için ödeme yapılmazsa Lefkoşa Türk Belediyesi haciz işlemleri başlatacak…

5 MİLYON’DAN FAZLA: YDÜ, LTB’nin, 2005-2012 arasındaki hizmet bedeli ve sonrasındaki faizler için  kestiği 5 milyon TL’yi aşan faturayı kabul etmemiş, LTB konuyu yargıya taşımıştı. Yargının ‘haciz yoluna’ gidilmesini emretmesi üzerine YDÜ, haczin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu

KARAR ÖNEMLİ MESAJ İÇERİYOR: Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Yüksek Mahkeme’nin dünkü kararının ardından yaptığı açıklamada,  “Bizler için sonuçlarının bir tek halk adına önemli olduğu bir mücadele ve önemli mesajları olan bir karardır” ifadelerini kullandı

 BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE TAHSİLAT: Harmancı, LTB’nin veya şahsının herhangi bir kurum, kuruluş veya şahıs ile bir husumetinin olmadığını belirterek, amaçlarının borçların tahsilatını olduğunu kaydetti. Harmancı, büyük alacaklardan devam ederek LTB’ye olan tüm borçların tahsilatını yapacağız” dedi

 

 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasında, su parası ve diğer hizmetlerle ilgili belediyeye ödenme yapılmamasına ilişkin bir süredir devam eden yargı süreci dün tamamlandı.

LTB’nin, 2005-2012 arasındaki hizmet bedeli ve sonrasındaki faizler için YDÜ’ye kestiği 5 milyon TL’yi aşan fatura, YDÜ tarafından kabul edilmemiş, LTB konuyu yargıya taşımış, yargı ‘haciz yoluna’ gidilmesini emretmişti. Haciz kararı üzerine bu kez YDÜ yargı yoluna gitmiş ve haczin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

YDÜ’nün haciz emrinin durdurulması için yaptığı başvuru Yüksek Mahkeme tarafından dün reddedildi.

Yüksek Mahkeme’nin ilgili kararı ile LTB’nin haciz işlemlerini devam ettirmesi için önünde herhangi bir engel kalmadı.

 

“Ya borç ödenecek ya haciz gerçekleşecek”

LTB Başkanı Harmancı, mahkeme kararının ardından Havadis’e yaptığı açıklamada yazılı kararı beklediklerini, bu noktada YDÜ’nün ya borcunu ödeyeceğini ya da haciz işlemlerinin başlayacağını ifade etti.

Harmancı, avukatlarına da teşekkür etti.

Mehmet Harmancı, “Yargı süreçlerinin yürütülmesinde büyük katkısı olan Avukatımız, yol arkadaşımız ve kardeşim Sevgili Hüseyin Malyalı’ya ve belediye avukatımız Tülin Sabri’ye ve tüm takıma, bu konuda görüş ve düşünceleri ile katkı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum.

 

“Önemli mesajları olan bir karardır”

Yüksek Mahkeme’nin kararını da değerlendiren LTB Başkanı Harmancı, “Bizler için sonuçlarının bir tek halk adına önemli olduğu bir mücadele ve önemli mesajları olan bir karardır” dedi.

 

“Bizim kimseyle husumetimiz yok”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’nin veya şahsının herhangi bir kurum, kuruluş veya şahıs ile bir husumetinin olmadığını belirterek, amaçlarının borçların tahsilatını olduğunu kaydetti.

Borçların tahsilatı hususunda borçlularla önce uzlaşı yoluna gidildiğini dile getiren Harmancı, yapılan görüşmeler sonucunda bir çözüme kavuşulmadığında da yargı yoluna gidildiğini ifade etti.

 

“Büyükten küçüğe…”

“Bizim için büyük meblağlar dururken küçük meblağlara yönelmek düşünülemezdi” diyen LTB Başkanı Harmancı, LTB’nin alacaklarının tahsilatına ilişkin çalışmaların büyükten küçüğe doğru devam edeceğini söyledi.

“Sırada kim veya hangi kurum, kuruluş var” sorusuna Harmancı, “Böyle bir sıralamamız yok. Ancak şunu belirtebilirim ki, büyük alacaklardan devam ederek, küçük alacaklarımıza kadar LTB’ye olan tüm borçların tahsilatını yapacağız” dedi.

 



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