“Ekstrem bir olay beklemiyoruz”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, hava sıcaklığının mevsim normallerinde olduğunu kaydetti. Dairenin tahminlerine göre, bugün ve yarın yer yer yağmur beklenirken havanın 14 Şubat’ta güneşli, 15-16 Şubat’ta ise yağmurlu olması bekleniyor

Kardelen GÖKSU

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, hava sıcaklığının mevsim normallerinde ilerlediğini söyledi.

Buran, Havadis’e yaptığı açıklamada bugün ve yarın yer yer yağmur beklendiğini, 14 Şubat’ta havanın güneşli olacağını, 15-16 Şubat günlerinde ise yağmur beklendiğini söyledi.

İlker Buran hafta boyunca kar görülmeyeceğini dile getirdi.

Hava normal sıcaklıkta

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, 2019 yılında bu soğukları yaşamadığımızı fakat 2018 yılında 6 dereceyi gördüğümüzü ve mevcut hava periyodunun mevsim normallerinde ilerlediğini söyledi. Buran, “hava sıcaklığı mevsim normallerinde diyoruz çünkü bu hafta 14-16 derece sıcaklık mevcuttur. İlerleyen günlerde don olayı veya kar görülmemektedir” dedi.

Hafta yağışlı geçecek

Bu hafta için yağmur beklendiğini söyleyen Buran, “12-13 Şubat yağmurlu, 14 Şubat yağmursuz ve 15-16’ı Şubat’ı yağmurlu geçireceğiz. Bu yağacak olan yağmurlar ekstrem yağmurlar olmamakla birlikte, hafta boyunca güzel yağmurlar bekliyoruz” dedi.

Sıcaklık 17 dereceye çıkabilir

Buran, “Bu hafta 13-16 derce aralığında beklediğimiz hava sıcaklığının, 10 gün içerisinde 17 dereceye kadar çıkacağını ifade etti.

Buran, hava sıcaklığının gece 4-5 ve 6 derecede seyredeceğini ifade etti.

“Ekstrem bir durum beklemiyoruz”

Haftalık periyotta, ekstrem bir durum beklemediklerini dile getiren Buran, “Hava şartları gayet mevsim normallerinde olduğu için, meteoroloji şartlarında uyarılacak bir durum bulunmamaktadır. Aynı zamanda ilerleyen 1 hafta 10 gün içerisinde de fırtına beklentimiz yoktur” dedi.