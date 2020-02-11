Dünya

Mısır’ın nüfusu 100 milyonu geçti, hükümet alarmda

11 Şubat 2020
İstatistik ajansı 18 ila 29 yaş arasında olanların ülkenin beşte birini oluşturduğunu tahmin ediyor

Mısır’ın resmi istatistik ajansı ülke nüfusunun 100 milyonu geçtiğini duyurdu. Ajans sınırlı kaynakları bulunan ülkenin üzerindeki baskıyı artıran hızlı artışla nüfusun 2017 yılında yapılan sayımdan bu yana 7 milyon yükseldiğini hesapladı.

Euronews’in haberine göre, ülke nüfusu 1960’tan bu yana üç kat artarken, bu dönemde yıllık ekonomik büyüme ortalaması yüzde 2,8 oldu.

İstatistik ajansı 18 ila 29 yaş arasında olanların ülkenin beşte birini oluşturduğunu tahmin ediyor.

Salı günü açıklanan verilere göre, nüfus Nil nehri etrafında kurulan şehirlerde yoğunlaşırken başkent Kahire ve ikiz şehri Giza toplamda 19 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Hala el-Said nüfus artışının devletin karşısındaki en büyük sorunlardan biri olduğunu belirtti. El-Said kontrolsüz artışın ekonomi üzerindeki baskıyı artıracağını kişi başına düşen barınma, eğitim, sağlık hizmetleri ve istihdamın gerileyeceğini vurguladı.

Her 3 kişiden birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkede her yıl dünyaya gelen 2 milyon civarında bebek ekonomik zorlukların gelecekte daha da sıkıntılı olacağının işaretlerini veriyor.

Geçtiğimiz aylarda “2 yeter” sloganıyla sıkı bir aile planlaması kampanyası başlatan hükümet özellikle kırsal kesimlerde doğum kontrolü bilincini artırmak için çaba sarfediyor.

Ekonominin iflasa sürüklenmemesi için IMF ile kurtarma anlaşması imzalayan Devlet Başkanı Abdulfettah el-Sisi de bir çok defa fazla nüfusun Mısır için terörizm kadar büyük bir tehdit olduğunu belirtmişti.



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