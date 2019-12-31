YDÜ, Koop’u farklı geçti: 95-77

MAÇIN YILDIZI ANDERSON

Yakın Doğu maçı 95-77 kazanırken ABD’li yıldızı Lashard Anderson 34 sayı yanında 6 asist, 5 ribaunt 4 top çalma ve 2 blokla maçın oyuncusu oldu

Yer: NEU RA 25 Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Çetin Yardım, Deniz Orhunöz

YDÜ: Anderson (34), İhsan (16), Kemal (6), Ahmet (17), Palmer (12), Berkem (6), Alp (4)

Koopspor: Temmur (8), Mandic (11), Sercem (5), Mıskovic (23), Andım, Alpay (15), Kemal, Kercem (12)

1.periyot: 26-15

İlk yarı: 56-36

3.periyot: 75-60

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor’u 95-77 yenerek yenilmezliğine son verdi.

NEU RA-25 Spor Salonu’nda oynanan maçın başından sonuna üstün olan lider Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Maça iyi başlayan Yakın Doğu kısa süre içerisinde farkı çift haneli sayılara çıkardı ve ilk periyodu 26-15 önde bitirdi.

İkinci periyotta da üstün olan Yakın Doğu skorer isimlerinin basketleri ile farkı açtı ve devreyi de 20 sayı farkla devreyi de 56-36 üstün bitirdi.

İkinci yarıya Koopspor savunmada toparlanıp hücumda da sayılar bulmaya başladı ve üçüncü periyotta fark erimeye başlasa da bu bölümü Yakın Doğu 75-60 önde geçti.

Son bölümde kontrolü tamamen ele geçiren Yakın Doğu Üniversitesi farkı açarak maçı 95-77 kazandı ve 4. maçında 4. galibiyetini alarak liderliğini devam ettirdi. Koopspor bu sezon ilk kez yenilgi ile tanıştı.

Gecenin yıldızı Lashard Anderson

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 34 sayı yanında 6 asist, 5 ribaunt, 4 top çalma ve 2 blokla maçın yıldızı oldu.

Bordo mavililerde 17 sayı ile Ahmet Dağer, 16 sayı ile İhsan ve 12 sayı ile Darryl J.Palmer eşlik ettiler.

Rakibi karşısında etkili olamayan Koopspor’da Ivan Miskolic’in 23 sayı 10 ribauntluk’luk double double’ı takımın kazanmasını sağlayamadı.