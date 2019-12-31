2020’yi karşılarken

2019’un son günündeyiz. KKTC ile birçok ülke bu gece yarısı 2020’yi karşılayacak.

Ülkedeki tatlı yeni yıl telaşı bugün de devam ediyor. Yılın son gününde cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezlerinde, marketlerde son hazırlıklarını yapanların yarattığı yoğunluk var. Birçok işyerinde de kutlamalar yapılıyor. Başkentteki trafik bugün yine yoğun.

Kıbrıs, yeni yıla yağmurlu havayla girecek. Geçen haftadan beri etkili olan sağanak, bugün ve yarın da devam edecek.

Polis ve belediyeler yılbaşı için özel önlemler aldı.

Devlet ve hükümet yetkilileri, sivil toplum örgütleri 2020 için mesaj yayımladı, iyi dileklerini aktardı.

2020’nin ilk günü olan yarın resmi tatil olacak.

Öte yandan coğrafi konum nedeniyle yeni yıla ilk girecek ülkeler arasında Yeni Zelanda ve Avustralya da yer alacak.