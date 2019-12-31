Biri attı, biri baktı

Tonguç KOTAK

Basketbolda dün gece 2019’un son maçı oynandı ve Yakın Doğu Üniversitesi ezeli rakibi Koopspor’u farklı yendi.

Lider Yakın Doğu’yu maça Halit Kıryağdı iyi hazırlamış. Rakibinin zaaflarını oyuncularına iyi göstermiş ve baştan sona oynattığı oyunla da Koopspor’u sahadan silmiş. Hem Halit hoca hem de oyuncular bileklerinin gücü ile maçı kazandılar.

Lashard Anderson, Koopspor’a, basketbol nasıl oynanır, nasıl şut atılır, nasıl top çalınır nasıl blok yapılır ve nasıl savunma yapılır gösterdi. Adam 34 sayı, 6 asist, 5 ribaunt 4 top çalma ve 2 blokla maçın yıldızı oldu.

Ona eşik eden Ahmet Dağer kenardan gelerek 17 sayı, İhsan 16 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 1 blokla hem de iyi savunma yaparak dikkat çekti. Sakat sakat oynayan Palmer’ı bile kontrol edemeyen rakip yenilmeye mahkumdur. Kemal, Berkem ve Alp de oynadıkları süreleri iyi kullandılar. Ha bu arada Halil iyileşmesine rağmen bu maçta oynamadı dikkati çekerim.

Yakın Doğu dış şutlarını rahat atmasına rağmen bir üçüncü periyodun başında dengesiz yakalandı o kadar. Geri kalan dakikaları elini kolunu sallaya sallaya oynadı ve kazandı.

Halit hocaya tek eleştirim fark açıldıktan sonra Baran, Günay, Batu ve Ferit’de şans verse o gençler de kazanılan maçın havasını alsalardı.

Yakın Doğu 4’te 4 yaptı ve yoluna devam ediyor. Onu da kesebilecek bir takım şu anda zor gözüküyor.

Ve gelelim Koopspor’a. GAÜ maçında iyi sinyal vermeyen bu takımın Yakın Doğu karşısında zorlanacağı belli idi. Savunma yapmayan, maçın hücumla kazanacağını zanneden Koop ezeli rakibinden fark yedi.

Maçın ilk yarısında tel tel dökülen savunmada durmadan sayı yiyen hücumda boş işler yapan Koop üçüncü periyodun başında “birazcık” savunma yaptı ve farkı 20 sayının altına çekti. Ondan sonra ne mi oldu Koop yine ortada yok.

Bu takım iyi oyunculardan kurulu ama özellikle Mandic’e bir top Temmur’a bir top verelim ki maçı oynasınlar. Ivan Mıskovic ile Alpay sayı buldular ama savunmada verdikleri açıklar inanılmazdı.

Bu yıl ciddi transferler yapan ve iki yıldır final bile oynayamayan Koopspor’un dün geceki hali gerçekten kötü hem de çok kötü idi. Emrah hocanın kurmayları ile oturup bir şeyler yapma zamanı geldi. Ara transfer yaklaşırken yeni arayışlar Koop’a yarayabilir ama savunma yoksa maç zor kazanırsınız.

Bu takımda acilen savunma oturtulmazsa, Ocak ayında operasyon yapılmazsa işler kötüye gidecektir.

İlk yarıda 56 sayı yerseniz siz maçı kazanmazsınız hele de maçı 95 yiyerek mağlup olursanız sorunu başka yerlerde aramayacaksınız.

Koopspor dün geceden sonra bu işten nasıl çıkar onu konuşmalıdır.