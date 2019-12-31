Takımların son dakika sendromu

ÖNE ÇIKANLAR: İstatistikler en çok göze çarpan konuların başında; 1. devrede oynanan karşılaşmalarda atılan gollerin 34’ü son 2 dakikada geldi. Deplasman galibiyetlerinde 6 galibiyetle 1. sırada bulunan lider MTG kendi evinde 5 maçtan galip ayrılırken Gönyeli evinde hiç maç kazanamadı. Gol Krallığında ise, Hamitköy’den John Ebuka ve Cihangir’den Siboniso Mishali 17’şer golle başı çekiyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig’de ilk devre tamamlandı. Devrenin tamamlanmasının ardından sezon istatistikleri de ortaya çıktı. İstatistikler en çok göze çarpan konuların başında; 1. devrede oynanan karşılaşmalarda atılan gollerin 34’ü son dakikada geldi. Deplasman galibiyetlerinde 6 galibiyetle 1. sırada bulunan lider MTG kendi evinde 5 maçtan galip ayrılırken Gönyeli evinde hiç maç kazanamadı. Gol Krallığında ise, Hamitköy’den John Ebuka ve Cihangir’den Siboniso Mishali 17’şer golle başı çekiyor.
K-Pet Süper Lig’de 1.devrenin detaylı istatistikleri şöyle:
Dakika Bazında Gol:
Dakika Gol Sayısı
1 2
2 4
3 7
4 2
5 6
6 4
7 6
8 2
9 3
10 8
11 5
12 5
13 2
14 4
15 3
16 1
17 4
18 1
19 7
20 5
21 4
22 2
23 6
24 4
25 4
26 2
27 6
28 2
29 7
30 6
31 5
32 4
33 5
34 3
35 6
36 4
37 1
39 4
40 9
41 4
42 6
43 7
44 2
45 15
46 4
47 4
48 2
49 4
50 8
51 4
52 3
53 7
54 6
55 7
56 4
57 1
58 6
59 8
60 10
61 4
62 2
63 6
64 5
65 6
66 2
67 2
68 8
69 7
70 4
71 7
72 8
73 8
74 4
75 6
76 2
77 5
78 5
79 6
80 6
81 6
82 7
83 5
84 2
85 8
86 8
87 6
88 9
89 10
90 24
Deplasman Galibiyeti:
Kulüp O G
Baf Ülkü Yurdu 8 3
Binatlı 7 1
Cihangir 7 4
Çetinkaya 8 1
Doğan Türk Birliği 7 5
Düzkaya 7 1
Gençlik Gücü 7 1
Göçmenköy 8 3
Gönyeli 8 3
Hamitköy 8 1
Küçük Kaymaklı 8 3
Lefke 7 3
Mağusa Türk Gücü 8 6
M.Alsancak Yeşilova 8 3
Türk Ocağı 7 5
Yenicami 7 4
Ev Sahibi Galibiyeti:
Kulüp O G
Baf Ülkü Yurdu 7 4
Binatlı 8 3
Cihangir 8 6
Çetinkaya 7 3
Doğan Türk Birliği 8 5
Düzkaya 8 1
Gençlik Gücü 8 1
Göçmenköy 7 3
Gönyeli 7 0
Hamitköy 7 4
Küçük Kaymaklı 7 4
Lefke 8 2
Mağusa Türk Gücü 7 5
M.Alsancak Yeşilova 7 5
Türk Ocağı 8 4
Yenicami 8 3
Gol Krallığı:
Futbolcu Kulüp Gol Sayısı
John Ebuka Okoye Hamitköy 17
Siboniso Lungelo Mishali Cihangir 17
Evanonya Kossi Adetu Baf Ülkü Yurdu 14
Ebimobowei Peter Mağusa Türk Gücü 14
Emmanuel Mbah M.Alsancak Yeşilova 14
Serge Abaka Yenicami 11
Babacar Mbaye Diop Doğan Türk Birliği 11
John Okoli Göçmenköy 10
Ndue Mujeci Cihangir 9
Onyekachi Okafor Küçük Kaymaklı 9
Ismael Kone Düzkaya 9
Remzi Betmezoğlu Türk Ocağı 9
Musa Şanlıer Cihangir 9
Gol/Sarı Kart/Kırmızı Kart:
Hafta Sarı Kart Kırmızı Kart Gol Sayısı
- Hafta 28 3 35
- Hafta 28 2 26
- Hafta 29 3 33
- Hafta 28 2 34
- Hafta 44 1 31
- Hafta 43 2 35
- Hafta 32 0 34
- Hafta 32 4 31
- Hafta 34 1 31
- Hafta 49 4 26
- Hafta 38 3 27
- Hafta 32 4 28
- Hafta 40 1 29
- Hafta 41 1 32
- Hafta 28 2 33
Kulüp Bazında Kartlar:
Kulüp Sarı Kart Kırmızı Kart
Baf Ülkü Yurdu 33 3
Binatlı 39 0
Cihangir 32 2
Çetinkaya 34 6
Doğan Türk Birliği 32 1
Düzkaya 31 1
Gençlik Gücü 35 6
Göçmenköy 41 0
Gönyeli 24 2
Hamitköy 38 1
Küçük Kaymaklı 31 0
Lefke 27 2
Mağusa Türk Gücü 38 0
M.Alsancak Yeşilova 31 1
Türk Ocağı 32 2
Yenicami 28 6
Kulüp Bazında Tiplerine Göre Goller:
Kulüp Gol Türü Gol Sayısı
Baf Ülkü Yurdu F – AYAK 18
Baf Ülkü Yurdu H – KAFA 7
Baf Ülkü Yurdu K – KENDİ KALESİNE 1
Baf Ülkü Yurdu P – PENALTI 3
Binatlı F – AYAK 18
Binatlı H – KAFA 5
Binatlı K – KENDİ KALESİNE 1
Binatlı P – PENALTI 2
Cihangir F – AYAK 33
Cihangir H – KAFA 5
Cihangir P – PENALTI 4
Çetinkaya F – AYAK 15
Çetinkaya H – KAFA 2
Çetinkaya K – KENDİ KALESİNE 1
Çetinkaya P – PENALTI 3
Doğan Türk Birliği F – AYAK 29
Doğan Türk Birliği H – KAFA 3
Doğan Türk Birliği P – PENALTI 1
Düzkaya F – AYAK 12
Düzkaya H – KAFA 5
Düzkaya P – PENALTI 1
Gençlik Gücü F – AYAK 19
Gençlik Gücü K – KENDİ KALESİNE 1
Göçmenköy F – AYAK 17
Göçmenköy H – KAFA 4
Göçmenköy P – PENALTI 2
Gönyeli F – AYAK 13
Gönyeli H – KAFA 6
Gönyeli P – PENALTI 3
Hamitköy F – AYAK 24
Hamitköy H – KAFA 1
Hamitköy P – PENALTI 6
Küçük Kaymaklı F – AYAK 22
Küçük Kaymaklı H – KAFA 6
Küçük Kaymaklı P – PENALTI 1
Lefke F – AYAK 22
Lefke P – PENALTI 1
Mağusa Türk Gücü F – AYAK 32
Mağusa Türk Gücü H – KAFA 8
Mağusa Türk Gücü P – PENALTI 5
M.Alsancak Yeşilova F – AYAK 28
M.Alsancak Yeşilova H – KAFA 5
M.Alsancak Yeşilova P – PENALTI 2
Türk Ocağı F – AYAK 21
Türk Ocağı H – KAFA 3
Türk Ocağı P – PENALTI 2
Yenicami F – AYAK 36
Yenicami H – KAFA 2
Yenicami K – KENDİ KALESİNE 1
Yenicami P – PENALTI 3
Oyuncu Değişiklik Sayıları:
Kulüp Değişiklik Sayısı
Baf Ülkü Yurdu 43
Binatlı 42
Cihangir 39
Çetinkaya 37
Doğan Türk Birliği 43
Düzkaya 39
Gençlik Gücü 42
Göçmenköy 43
Gönyeli 37
Hamitköy 44
Küçük Kaymaklı 43
Lefke 34
Mağusa Türk Gücü 43
M.Alsancak Yeşilova 42
Türk Ocağı 41
Yenicami 35
Tiplerine Göre Goller:
Gol Türü Gol Sayısı
F – AYAK 359
H – KAFA 62
K – KENDİ KALESİNE 5
P – PENALTI 39