Takımların son dakika sendromu

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K-Pet Süper Lig 1. devre detaylı istatistikleri

31 Aralık 2019

ÖNE ÇIKANLAR: İstatistikler en çok göze çarpan konuların başında; 1. devrede oynanan karşılaşmalarda atılan gollerin 34’ü son 2 dakikada geldi. Deplasman galibiyetlerinde 6 galibiyetle 1. sırada bulunan lider MTG kendi evinde 5 maçtan galip ayrılırken Gönyeli evinde hiç maç kazanamadı. Gol Krallığında ise, Hamitköy’den John Ebuka ve Cihangir’den Siboniso Mishali 17’şer golle başı çekiyor

 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig’de ilk devre tamamlandı. Devrenin tamamlanmasının ardından sezon istatistikleri de ortaya çıktı. İstatistikler en çok göze çarpan konuların başında; 1. devrede oynanan karşılaşmalarda atılan gollerin 34’ü son dakikada geldi. Deplasman galibiyetlerinde 6 galibiyetle 1. sırada bulunan lider MTG kendi evinde 5 maçtan galip ayrılırken Gönyeli evinde hiç maç kazanamadı. Gol Krallığında ise, Hamitköy’den John Ebuka ve Cihangir’den Siboniso Mishali 17’şer golle başı çekiyor.

 

K-Pet Süper Lig’de 1.devrenin detaylı istatistikleri şöyle:

 

Dakika Bazında Gol:

Dakika  Gol Sayısı

1             2

2             4

3             7

4             2

5             6

6             4

7             6

8             2

9             3

10           8

11           5

12           5

13           2

14           4

15           3

16           1

17           4

18           1

19           7

20           5

21           4

22           2

23           6

24           4

25           4

26           2

27           6

28           2

29           7

30           6

31           5

32           4

33           5

34           3

35           6

36           4

37           1

39           4

40           9

41           4

42           6

43           7

44           2

45           15

46           4

47           4

48           2

49           4

50           8

51           4

52           3

53           7

54           6

55           7

56           4

57           1

58           6

59           8

60           10

61           4

62           2

63           6

64           5

65           6

66           2

67           2

68           8

69           7

70           4

71           7

72           8

73           8

74           4

75           6

76           2

77           5

78           5

79           6

80           6

81           6

82           7

83           5

84           2

85           8

86           8

87           6

88           9

89           10

90           24

 

Deplasman Galibiyeti:

Kulüp                                   O            G

Baf Ülkü Yurdu                     8             3

Binatlı                                   7             1

Cihangir                               7             4

Çetinkaya                            8             1

Doğan Türk Birliği               7             5

Düzkaya                              7             1

Gençlik Gücü                      7             1

Göçmenköy                          8             3

Gönyeli                                8             3

Hamitköy                            8             1

Küçük Kaymaklı                  8             3

Lefke                                   7             3

Mağusa Türk Gücü             8             6

M.Alsancak Yeşilova           8             3

Türk Ocağı                          7             5

Yenicami                             7             4

 

Ev Sahibi Galibiyeti:

Kulüp                                   O            G

Baf Ülkü Yurdu                     7             4

Binatlı                                   8             3

Cihangir                               8             6

Çetinkaya                             7             3

Doğan Türk Birliği                8             5

Düzkaya                              8             1

Gençlik Gücü                       8             1

Göçmenköy                          7             3

Gönyeli                                 7             0

Hamitköy                             7             4

Küçük Kaymaklı                   7             4

Lefke                                    8             2

Mağusa Türk Gücü               7             5

M.Alsancak Yeşilova             7             5

Türk Ocağı                          8             4

Yenicami                             8             3

 

Gol Krallığı:

Futbolcu                                        Kulüp                                   Gol Sayısı

John Ebuka Okoye                         Hamitköy                                   17

Siboniso Lungelo Mishali               Cihangir                                     17

Evanonya Kossi Adetu                  Baf Ülkü Yurdu                           14

Ebimobowei Peter                         Mağusa Türk Gücü                    14

Emmanuel Mbah                            M.Alsancak Yeşilova                 14

Serge Abaka                                     Yenicami                                11

Babacar Mbaye Diop                     Doğan Türk Birliği                     11

John  Okoli                                         Göçmenköy                          10

Ndue  Mujeci                                   Cihangir                                    9

Onyekachi Okafor                          Küçük Kaymaklı                         9

Ismael Kone                                      Düzkaya                                 9

Remzi Betmezoğlu                           Türk Ocağı                                9

Musa Şanlıer                                     Cihangir                                 9

 

Gol/Sarı Kart/Kırmızı Kart:

Hafta                    Sarı Kart              Kırmızı Kart        Gol Sayısı

  1. Hafta 28                           3                             35
  2. Hafta 28                           2                             26
  3. Hafta 29                           3                             33
  4. Hafta 28                           2                             34
  5. Hafta 44                           1                             31
  6. Hafta 43                           2                             35
  7. Hafta 32                           0                             34
  8. Hafta 32                           4                             31
  9. Hafta 34                           1                             31
  10. Hafta 49                 4                             26
  11. Hafta 38                 3                             27
  12. Hafta 32                 4                             28
  13. Hafta 40                 1                             29
  14. Hafta 41                 1                             32
  15. Hafta 28                 2                             33

 

 

Kulüp Bazında Kartlar:

Kulüp                              Sarı Kart              Kırmızı Kart

Baf Ülkü Yurdu                       33                                 3

Binatlı                                     39                                0

Cihangir                                  32                                2

Çetinkaya                                34                               6

Doğan Türk Birliği                   32                               1

Düzkaya                                 31                               1

Gençlik Gücü                          35                              6

Göçmenköy                            41                               0

Gönyeli                                   24                               2

Hamitköy                                38                               1

Küçük Kaymaklı                      31                               0

Lefke                                       27                                 2

Mağusa Türk Gücü                  38                                 0

M.Alsancak Yeşilova                31                                1

Türk Ocağı                                32                                2

Yenicami                                  28                             6

 

Kulüp Bazında Tiplerine Göre Goller:

Kulüp                                   Gol Türü                              Gol Sayısı

Baf Ülkü Yurdu                 F – AYAK                              18

Baf Ülkü Yurdu                 H – KAFA                             7

Baf Ülkü Yurdu                 K – KENDİ KALESİNE        1

Baf Ülkü Yurdu                 P – PENALTI                        3

Binatlı                                   F – AYAK                              18

Binatlı                                   H – KAFA                            5

Binatlı                                   K – KENDİ KALESİNE        1

Binatlı                                   P – PENALTI                       2

Cihangir                               F – AYAK                              33

Cihangir                               H – KAFA                             5

Cihangir                               P – PENALTI                        4

Çetinkaya                           F – AYAK                              15

Çetinkaya                           H – KAFA                             2

Çetinkaya                           K – KENDİ KALESİNE        1

Çetinkaya                           P – PENALTI                        3

Doğan Türk Birliği            F – AYAK                              29

Doğan Türk Birliği            H – KAFA                             3

Doğan Türk Birliği            P – PENALTI                        1

Düzkaya                              F – AYAK                              12

Düzkaya                              H – KAFA                            5

Düzkaya                              P – PENALTI                       1

Gençlik Gücü                    F – AYAK                             19

Gençlik Gücü                    K – KENDİ KALESİNE        1

Göçmenköy                      F – AYAK                              17

Göçmenköy                      H – KAFA                             4

Göçmenköy                      P – PENALTI                        2

Gönyeli                                               F – AYAK                             13

Gönyeli                                               H – KAFA                             6

Gönyeli                                               P – PENALTI                        3

Hamitköy                            F – AYAK                              24

Hamitköy                            H – KAFA                            1

Hamitköy                            P – PENALTI                       6

Küçük Kaymaklı                               F – AYAK                             22

Küçük Kaymaklı                               H – KAFA                             6

Küçük Kaymaklı                               P – PENALTI                       1

Lefke                                    F – AYAK                             22

Lefke                                    P – PENALTI                        1

Mağusa Türk Gücü         F – AYAK                              32

Mağusa Türk Gücü         H – KAFA                             8

Mağusa Türk Gücü         P – PENALTI                       5

M.Alsancak Yeşilova      F – AYAK                              28

M.Alsancak Yeşilova      H – KAFA                             5

M.Alsancak Yeşilova      P – PENALTI                        2

Türk Ocağı                          F – AYAK                              21

Türk Ocağı                          H – KAFA                             3

Türk Ocağı                          P – PENALTI                        2

Yenicami                             F – AYAK                              36

Yenicami                             H – KAFA                             2

Yenicami                             K – KENDİ KALESİNE        1

Yenicami                             P – PENALTI                        3

 

 

Oyuncu Değişiklik Sayıları:

Kulüp                                   Değişiklik Sayısı

Baf Ülkü Yurdu                      43

Binatlı                                   42

Cihangir                               39

Çetinkaya                            37

Doğan Türk Birliği               43

Düzkaya                              39

Gençlik Gücü                      42

Göçmenköy                         43

Gönyeli                                37

Hamitköy                            44

Küçük Kaymaklı                 43

Lefke                                  34

Mağusa Türk Gücü            43

M.Alsancak Yeşilova          42

Türk Ocağı                          41

Yenicami                             35

 

Tiplerine Göre Goller:

Gol Türü                             Gol Sayısı

F – AYAK                              359

H – KAFA                              62

K – KENDİ KALESİNE          5

P – PENALTI                        39

 



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