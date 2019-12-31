Takımların son dakika sendromu

ÖNE ÇIKANLAR: İstatistikler en çok göze çarpan konuların başında; 1. devrede oynanan karşılaşmalarda atılan gollerin 34’ü son 2 dakikada geldi. Deplasman galibiyetlerinde 6 galibiyetle 1. sırada bulunan lider MTG kendi evinde 5 maçtan galip ayrılırken Gönyeli evinde hiç maç kazanamadı. Gol Krallığında ise, Hamitköy’den John Ebuka ve Cihangir’den Siboniso Mishali 17’şer golle başı çekiyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig’de ilk devre tamamlandı. Devrenin tamamlanmasının ardından sezon istatistikleri de ortaya çıktı. İstatistikler en çok göze çarpan konuların başında; 1. devrede oynanan karşılaşmalarda atılan gollerin 34’ü son dakikada geldi. Deplasman galibiyetlerinde 6 galibiyetle 1. sırada bulunan lider MTG kendi evinde 5 maçtan galip ayrılırken Gönyeli evinde hiç maç kazanamadı. Gol Krallığında ise, Hamitköy’den John Ebuka ve Cihangir’den Siboniso Mishali 17’şer golle başı çekiyor.

K-Pet Süper Lig’de 1.devrenin detaylı istatistikleri şöyle:

Dakika Bazında Gol:

Dakika Gol Sayısı

1 2

2 4

3 7

4 2

5 6

6 4

7 6

8 2

9 3

10 8

11 5

12 5

13 2

14 4

15 3

16 1

17 4

18 1

19 7

20 5

21 4

22 2

23 6

24 4

25 4

26 2

27 6

28 2

29 7

30 6

31 5

32 4

33 5

34 3

35 6

36 4

37 1

39 4

40 9

41 4

42 6

43 7

44 2

45 15

46 4

47 4

48 2

49 4

50 8

51 4

52 3

53 7

54 6

55 7

56 4

57 1

58 6

59 8

60 10

61 4

62 2

63 6

64 5

65 6

66 2

67 2

68 8

69 7

70 4

71 7

72 8

73 8

74 4

75 6

76 2

77 5

78 5

79 6

80 6

81 6

82 7

83 5

84 2

85 8

86 8

87 6

88 9

89 10

90 24

Deplasman Galibiyeti:

Kulüp O G

Baf Ülkü Yurdu 8 3

Binatlı 7 1

Cihangir 7 4

Çetinkaya 8 1

Doğan Türk Birliği 7 5

Düzkaya 7 1

Gençlik Gücü 7 1

Göçmenköy 8 3

Gönyeli 8 3

Hamitköy 8 1

Küçük Kaymaklı 8 3

Lefke 7 3

Mağusa Türk Gücü 8 6

M.Alsancak Yeşilova 8 3

Türk Ocağı 7 5

Yenicami 7 4

Ev Sahibi Galibiyeti:

Kulüp O G

Baf Ülkü Yurdu 7 4

Binatlı 8 3

Cihangir 8 6

Çetinkaya 7 3

Doğan Türk Birliği 8 5

Düzkaya 8 1

Gençlik Gücü 8 1

Göçmenköy 7 3

Gönyeli 7 0

Hamitköy 7 4

Küçük Kaymaklı 7 4

Lefke 8 2

Mağusa Türk Gücü 7 5

M.Alsancak Yeşilova 7 5

Türk Ocağı 8 4

Yenicami 8 3

Gol Krallığı:

Futbolcu Kulüp Gol Sayısı

John Ebuka Okoye Hamitköy 17

Siboniso Lungelo Mishali Cihangir 17

Evanonya Kossi Adetu Baf Ülkü Yurdu 14

Ebimobowei Peter Mağusa Türk Gücü 14

Emmanuel Mbah M.Alsancak Yeşilova 14

Serge Abaka Yenicami 11

Babacar Mbaye Diop Doğan Türk Birliği 11

John Okoli Göçmenköy 10

Ndue Mujeci Cihangir 9

Onyekachi Okafor Küçük Kaymaklı 9

Ismael Kone Düzkaya 9

Remzi Betmezoğlu Türk Ocağı 9

Musa Şanlıer Cihangir 9

Gol/Sarı Kart/Kırmızı Kart:

Hafta Sarı Kart Kırmızı Kart Gol Sayısı

Hafta 28 3 35 Hafta 28 2 26 Hafta 29 3 33 Hafta 28 2 34 Hafta 44 1 31 Hafta 43 2 35 Hafta 32 0 34 Hafta 32 4 31 Hafta 34 1 31 Hafta 49 4 26 Hafta 38 3 27 Hafta 32 4 28 Hafta 40 1 29 Hafta 41 1 32 Hafta 28 2 33

Kulüp Bazında Kartlar:

Kulüp Sarı Kart Kırmızı Kart

Baf Ülkü Yurdu 33 3

Binatlı 39 0

Cihangir 32 2

Çetinkaya 34 6

Doğan Türk Birliği 32 1

Düzkaya 31 1

Gençlik Gücü 35 6

Göçmenköy 41 0

Gönyeli 24 2

Hamitköy 38 1

Küçük Kaymaklı 31 0

Lefke 27 2

Mağusa Türk Gücü 38 0

M.Alsancak Yeşilova 31 1

Türk Ocağı 32 2

Yenicami 28 6

Kulüp Bazında Tiplerine Göre Goller:

Kulüp Gol Türü Gol Sayısı

Baf Ülkü Yurdu F – AYAK 18

Baf Ülkü Yurdu H – KAFA 7

Baf Ülkü Yurdu K – KENDİ KALESİNE 1

Baf Ülkü Yurdu P – PENALTI 3

Binatlı F – AYAK 18

Binatlı H – KAFA 5

Binatlı K – KENDİ KALESİNE 1

Binatlı P – PENALTI 2

Cihangir F – AYAK 33

Cihangir H – KAFA 5

Cihangir P – PENALTI 4

Çetinkaya F – AYAK 15

Çetinkaya H – KAFA 2

Çetinkaya K – KENDİ KALESİNE 1

Çetinkaya P – PENALTI 3

Doğan Türk Birliği F – AYAK 29

Doğan Türk Birliği H – KAFA 3

Doğan Türk Birliği P – PENALTI 1

Düzkaya F – AYAK 12

Düzkaya H – KAFA 5

Düzkaya P – PENALTI 1

Gençlik Gücü F – AYAK 19

Gençlik Gücü K – KENDİ KALESİNE 1

Göçmenköy F – AYAK 17

Göçmenköy H – KAFA 4

Göçmenköy P – PENALTI 2

Gönyeli F – AYAK 13

Gönyeli H – KAFA 6

Gönyeli P – PENALTI 3

Hamitköy F – AYAK 24

Hamitköy H – KAFA 1

Hamitköy P – PENALTI 6

Küçük Kaymaklı F – AYAK 22

Küçük Kaymaklı H – KAFA 6

Küçük Kaymaklı P – PENALTI 1

Lefke F – AYAK 22

Lefke P – PENALTI 1

Mağusa Türk Gücü F – AYAK 32

Mağusa Türk Gücü H – KAFA 8

Mağusa Türk Gücü P – PENALTI 5

M.Alsancak Yeşilova F – AYAK 28

M.Alsancak Yeşilova H – KAFA 5

M.Alsancak Yeşilova P – PENALTI 2

Türk Ocağı F – AYAK 21

Türk Ocağı H – KAFA 3

Türk Ocağı P – PENALTI 2

Yenicami F – AYAK 36

Yenicami H – KAFA 2

Yenicami K – KENDİ KALESİNE 1

Yenicami P – PENALTI 3

Oyuncu Değişiklik Sayıları:

Kulüp Değişiklik Sayısı

Baf Ülkü Yurdu 43

Binatlı 42

Cihangir 39

Çetinkaya 37

Doğan Türk Birliği 43

Düzkaya 39

Gençlik Gücü 42

Göçmenköy 43

Gönyeli 37

Hamitköy 44

Küçük Kaymaklı 43

Lefke 34

Mağusa Türk Gücü 43

M.Alsancak Yeşilova 42

Türk Ocağı 41

Yenicami 35

Tiplerine Göre Goller:

Gol Türü Gol Sayısı

F – AYAK 359

H – KAFA 62

K – KENDİ KALESİNE 5

P – PENALTI 39